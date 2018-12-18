Греція ухвалила "самостійний бюджет" на 2019 рік

Парламент Греції ввечері у вівторок, 18 грудня, ухвалив державний бюджет на 2019 рік. Це перший бюджет Греції після закінчення дії програми європейської фінансової допомоги влітку цього року.

Грецький уряд очікує у наступному році економічного зростання на 2,5 відсотка і обіцяє виділити 900 мільйонів євро на соціальну допомогу, а також на зниження податкового тиску, повідомляє AFP. Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас наголосив, що після восьми років економічних труднощів країна вперше ухвалила "самостійний бюджет".

Нагадаємо, після завершення 20 серпня 2018 року дії кредитної програми ESM (Європейський стабілізаційний механізм) для Греції, країна вперше за вісім років формуватиме доходну частину бюджету без міжнародної фінансової допомоги. Загалом з 2010 року Греція отримала від європейських партнерів та Міжнародного валютного фонду 289 мільярдів євро кредитів з низькими відсотками, аби запобігти державному дефолту та виходу з Єврозони. Розмір державного боргу країни становить 180 відсотків від ВВП, що є найбільшим показником у Європі. Очікується, що у 2019 році розмір держборгу країни знизиться лише до 168 відсотків.