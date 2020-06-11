Греція відкриває кордони для туристів та збільшує число медперсоналу на островах

Греція з 15 червня відновлює міжнародне авіасполучення та дозволяє в'їзд іноземним туристам. Про це у суботу, 13 червня, заявив прем'єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс під час відвідування острова Санторині. "Дуже приємно, перебуваючи тут, на Санторині (...) повідомити: Греція готова вітати туристів цього літа, роблячи їхню безпеку та здоров'я пріоритетом номер один", - сказав він, передає агенція новин Reuters.

Всі туристи, які прибуватимуть в Грецію з країн з високим рівнем інфікування коронавірусом, проходитимуть тестування. В залежності від їхніх результатів туристи мають відбути до 14 днів у обсервації. Серед тих, хто прибуває з безпечних країн, тестування робитимуть вибірково.

Також грецька влада збільшила число медичного персоналу на популярних серед відпочивальників островах в Егейському та Іонічному морях. Як повідомив міністр охорони здоров'я країни Васіліс Кікіліас, перед початком нового туристичного сезону на островах взяли на роботу додатково 687 нових лікарів та медсестер, передає агенція dpa. Відділення інтенсивної терапії облаштовані 450 ліжками.

Минулого року Грецію відвідали 33 мільйони туристів, дохід від туризму становив 19 мільярдів євро.

Грецію відносно мало зачепило поширення коронавірусної інфекції. За даними ресурсу Worldometer, станом на 13 червня в Греції загалом було інфіковано коронавірусом 3 108 осіб, одужали від хвороби 1 374, померли 83 людини. Ще у середині травня в країні відкрилися сотні пляжів.