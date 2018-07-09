Греція висилає двох російських дипломатів - ЗМІ

Грецька влада вирішила вислати двох російських дипломатів та заборонити в'їзд в країну ще двом співробітникам російських дипломатичних представництв. Їх звинувачують у втручанні у внутрішні справи Греції та діях, що становлять загрозу національній безпеці грецької держави, повідомило в середу, 11 липня, видання "Катімеріні".

За даними видання, Афіни звинувачують російських дипломатів в спробах підкупу державних чиновників, а також у зборі та поширенні інформації. Росіян звинувачують, зокрема, в тому, що вони намагалися не допустити укладення угоди між Грецією та колишньою югославською республікою Македонією щодо назви цієї сусідньої держави. Це питання є досить дражливим для Греції.

Неназвані джерела видання в МЗС Греції зазначили, що вислання стало відповіддю на численні скоординовані зусилля росіян з метою розширення російського впливу в Греції. Серед іншого це робилося й через діяльність Імператорського православного палестинського товариства. Були також спроби здійснення впливу на муніципальні і міські структури грецької православної церкви за допомогою грошових винагород, а також спроби отримати вплив на горі Афон.

Попри нинішній крок, Греція й надалі розраховує на співпрацю з Росією та розвиток дружніх відносин між народами, наголошуючи, що це має відбуватися на основі взаємної поваги до суверенітету, зазначили співрозмовники "Катімеріні". У свою чергу, міністерство закордонних справ Росії оголосило, що відповість на вислання дипломатів, повідмоляє агентство "Інтерфакс".