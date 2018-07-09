 Греція висилає двох російських дипломатів - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.07.2018

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Новини

Греція висилає двох російських дипломатів - ЗМІ

Афіни вирішили вислати двох співробітників російських дипломатичних служб. Російських дипломатів звинувачують у втручанні у внутрішні справи та в діях, що становлять загрозу нацбезпеці Греції, повідомляють грецькі ЗМІ.

Греція

МЗС Греції

Грецька влада вирішила вислати двох російських дипломатів та заборонити в'їзд в країну ще двом співробітникам російських дипломатичних представництв. Їх звинувачують у втручанні у внутрішні справи Греції та діях, що становлять загрозу національній безпеці грецької держави, повідомило в середу, 11 липня, видання "Катімеріні".

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За даними видання, Афіни звинувачують російських дипломатів в спробах підкупу державних чиновників, а також у зборі та поширенні інформації. Росіян звинувачують, зокрема, в тому, що вони намагалися не допустити укладення угоди між Грецією та колишньою югославською республікою Македонією щодо назви цієї сусідньої держави. Це питання є досить дражливим для Греції.

Неназвані джерела видання в МЗС Греції зазначили, що вислання стало відповіддю на численні скоординовані зусилля росіян з метою розширення російського впливу в Греції. Серед іншого це робилося й через діяльність Імператорського православного палестинського товариства. Були також спроби здійснення впливу на муніципальні і міські структури грецької православної церкви за допомогою грошових винагород, а також спроби отримати вплив на горі Афон.

Попри нинішній крок, Греція й надалі розраховує на співпрацю з Росією та розвиток дружніх відносин між народами, наголошуючи, що це має відбуватися на основі взаємної поваги до суверенітету, зазначили співрозмовники "Катімеріні". У свою чергу, міністерство закордонних справ Росії оголосило, що відповість на вислання дипломатів, повідмоляє агентство "Інтерфакс". 

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