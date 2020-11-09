 Греція вимагає переговорів з ФРН щодо виплати репарацій за війни | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.06.2019

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Новини

Греція вимагає переговорів з ФРН щодо виплати репарацій за війни

До МЗС ФРН надійшла конфіденційна вербальна нота від уряду Греції з пропозицією переговорів про виплату репарацій за завдану під час Першої та Другої світових воєн шкоду. Уряд ФРН вважає питання вичерпаним.

Греція під час окупації нацистською Німеччиною (травень 1941 року)

Греція під час окупації нацистською Німеччиною (травень 1941 року)

Уряд Греції закликав уряд Німеччини до переговорів з питання репарацій Афінам за завдану шкоду під час Першої та Другої світових воєн. У середу, 5 червня, прес-служба МЗС ФРН повідомила про отримання від грецького посла відповідної конфіденційної вербальної ноти. Тепер німецькі чиновники вивчають зміст отриманого документа, зазначив речник МЗС ФРН, передає агенція новин AFP.

DW.COM

Для Греції та Польщі питання репарацій за шкоду, завдану під час Другої світової війни, ще не закрите. Цілком імовірно, що ці дві країни об'єднають зусилля, аби домогтися додаткових виплат від Німеччини. (15.10.2018)

Греція збирається вимагати від Німеччини репарацій на суму в 270 мільярдів євро. У Берліні питання компенсації за шкоду, завдану під час світових воєн, вважають повністю врегульованим. (18.04.2019)

Питання виплати репарацій Німеччиною за Другу світову війну досі відкрите, а самі німці мусять розрахуватися за завдану шкоду. Потрібна співпраця багатьох країн. Розмова DW з істориком Карлом Гайнсом Ротом. (12.11.2018)

Анджей Дуда заявив, що тема компенсацій за збитки, завдані Польщі Німеччиною за часів Другої світової війни, ще не закрита. Раніше ФРН вже відхиляла ці вимоги, оскільки Польща відмовилась від компенсацій у 1953 році. (28.10.2018)

Напередодні в МЗС Греції повідомили, що закликають німецьку сторону до перемовин щодо "відкритого питання репарацій". Торік комітет грецького парламенту оцінив суму репарацій, котрі Німеччина мала б сплатити Греції, в щонайменше 270 мільярдів євро. До цієї суми входить як відшкодування збитків, завданих як під час Першої, так і Другої світової війни. Під час останньої німецький націонал-соціалістичний режим ще й змусив Грецію взяти кредит на значну суму.

У квітні цього року парламент Греції ухвалив більшістю голосів резолюцію, де від Німеччини вимагається виплата репарацій. В Афінах зазначають, що на додачу до вимог на державному рівні може йтися й про додаткові вимоги сплати репарацій у сумі  близько 107 мільярдів євро з боку приватних осіб.

У Берліні вважають питання вичерпаним

Досі німецький уряд постійно відкидав будь-які переговори про виплату репарацій грекам. Представниця прес-служби уряду ФРН заявила 5 червня, що "Німеччина в будь-якому разі свідома своєї історичної відповідальності". Окрім того, Берлін прагне, щоб "Німеччина та Греція мали добрі відносини як партнери та щоб вони підтримували одна одну на благо обох країн". Однак в уряді ФРН вважають, що питання виплати репарацій "за більш ніж 70 років після завершення війни" та більш ніж 25 років після підписання Договору про остаточне врегулювання щодо Німеччини вичерпано, наголосила представниця прес-служби німецького уряду.

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