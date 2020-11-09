Греція вимагає переговорів з ФРН щодо виплати репарацій за війни

Уряд Греції закликав уряд Німеччини до переговорів з питання репарацій Афінам за завдану шкоду під час Першої та Другої світових воєн. У середу, 5 червня, прес-служба МЗС ФРН повідомила про отримання від грецького посла відповідної конфіденційної вербальної ноти. Тепер німецькі чиновники вивчають зміст отриманого документа, зазначив речник МЗС ФРН, передає агенція новин AFP.

Напередодні в МЗС Греції повідомили, що закликають німецьку сторону до перемовин щодо "відкритого питання репарацій". Торік комітет грецького парламенту оцінив суму репарацій, котрі Німеччина мала б сплатити Греції, в щонайменше 270 мільярдів євро. До цієї суми входить як відшкодування збитків, завданих як під час Першої, так і Другої світової війни. Під час останньої німецький націонал-соціалістичний режим ще й змусив Грецію взяти кредит на значну суму.

У квітні цього року парламент Греції ухвалив більшістю голосів резолюцію, де від Німеччини вимагається виплата репарацій. В Афінах зазначають, що на додачу до вимог на державному рівні може йтися й про додаткові вимоги сплати репарацій у сумі близько 107 мільярдів євро з боку приватних осіб.

У Берліні вважають питання вичерпаним

Досі німецький уряд постійно відкидав будь-які переговори про виплату репарацій грекам. Представниця прес-служби уряду ФРН заявила 5 червня, що "Німеччина в будь-якому разі свідома своєї історичної відповідальності". Окрім того, Берлін прагне, щоб "Німеччина та Греція мали добрі відносини як партнери та щоб вони підтримували одна одну на благо обох країн". Однак в уряді ФРН вважають, що питання виплати репарацій "за більш ніж 70 років після завершення війни" та більш ніж 25 років після підписання Договору про остаточне врегулювання щодо Німеччини вичерпано, наголосила представниця прес-служби німецького уряду.