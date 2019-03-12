ГПУ розслідує лише одне провадження щодо "Укроборонпрому" - Лисенко

Генеральна прокуратура України (ГПУ) розслідує лише одне кримінальне провадження щодо держконцерну "Укроборонпром", у якому немає корупційної складової. Про це у вівторок, 12 березня, повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко, після того, як було оприлюднене журналістське розслідування про розкрадання в оборонно-промисловому комплексі, зокрема про потурання правоохоронців незаконним схемам.

"Стосовно теми розслідувань щодо "Укроборонпрому". В ГПУ розслідується лише одне провадження, в його рамках закон дає можливість прокуратурі розслідувати некорупційні злочини. Відповідно, було два напрями розслідування", - написав Лисенко на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, перший напрям - шахрайство. "Цей епізод у суді з 2018 року. На лаві підсудних перебуває, зокрема, і співробітник СБУ, який згадується в розмовах із фігурантом розслідування - Рогозою (Андрій Рогоза, котрий фігурує в журналістських розслідуваннях щодо "Укроборонпрому". - Ред.)", - повідомив речник ГПУ. Другий епізод, за його даними, стосується несплати податків. "Оголошено підозру, стягнуто велику суму недоїмки до держбюджету", - додав він.

Як наголосив Лисенко, всі розмови про хабарі для закриття або затягування справи з боку ГПУ не відповідають дійсності.

Він також зазначив, що справи за підозрами в розкраданні або корупційних діях посадових осіб "Укроборонпрому" - виняткова підслідність Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). За даними Лисенка, наразі триває службова перевірка з використанням детектора брехні щодо обставин можливого "зливу" матеріалів провадження.

Потурання незаконним схемам

Нагадаємо, що 11 березня команда журналістських розслідувань Bihus.info оприлюднила останню серію свого розслідування щодо розкрадань на підприємствах оборонного комплексу, в якому стверджується, що правоохоронні органи, зокрема прокуратура, роками потурали незаконним схемам закупівлі комплектуючих для "Укроборонпрому", через що розслідування не доходили до встановлення причетності високопосадовців.

Зокрема, в розслідуванні стверджується, що військова прокуратура неодноразово протягом декількох років активно проводила розслідування, здійснювала обшуки в дежконцерні "Укроборонпром", але, як заявляють автори розслідування, щойно слідство прокуратури виходило на інформацію щодо можливої участі Ігоря Гладковського, сина екс-першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олега Гладковського, в незаконній схемі, то прокуратура знищувала докази цієї причетності.

Як повідомлялося, НАБУ провело низку обшуків у приміщеннях осіб, які згадуються у журналістському розслідуванні Bihus.info щодо корупції в оборонно-промисловому комплексі. Про це 7 березня повідомив директор бюро Артем Ситник. Раніше, 6 березня, РНБО доручила виконати аудит і ревізію діяльності держконцерну "Укроборонпром" і підприємств, що входять до нього, із залученням іноземних експертів. Також РНБО рекомендувала Генеральній прокуратурі України, Службі безпеки України, Національному антикорупційному бюро та Державному бюро розслідувань "здійснити перевірку й надати правову оцінку викладеним у ЗМІ фактам порушень у сфері оборонних закупівель, а про результати поінформувати громадськість".

Як повідомлялося, Ігор Гладковський, син колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, що фігурує в розслідуванні, - 4 березня подав позов до Подільського районного суду Києва на захист честі, гідності та ділової репутації проти журналістів-розслідувачів.