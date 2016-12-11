Готардський тунель

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Після 17 років спорудження та 11 мільярдів євро інвестицій перший регулярний пасажирський поїзд вирушив Готардським тунелем. Цей маршрут заощаджуватиме пасажирам 30 хвилин під час кожної поїздки.
Під час будівництва Готардського тунелю в швейцарських Альпах вдалося дотриматися всіх термінів та уникнути суттєвого зростання витрат. Як вдалося те, що не вдається у випадку більшості великих проектів у світі?
Його будували 17 років - і от нарешті завершили. Ґотардський тунель у Швейцарії. Це найдовший залізничний тунель у світі. 57 кілометрів шляху проходить через гірський масив Ґотард.
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