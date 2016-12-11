Готардський тунель: як швейцарцям це вдалося

Під час будівництва Готардського тунелю в швейцарських Альпах вдалося дотриматися всіх термінів та уникнути суттєвого зростання витрат. Як вдалося те, що не вдається у випадку більшості великих проектів у світі?