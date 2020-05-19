 Гордон: Інтерв′ю з Гіркіним і Поклонською вже в Гаазі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.05.2020

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Гордон: Інтерв'ю з Гіркіним і Поклонською вже в Гаазі

Дмитро Гордон стверджує, що інтерв'ю з колишнім ватажком бойовиків "ДНР" Ігорем Гіркіним та експрокуроркою анексованого РФ Криму Наталією Поклонською він зробив у співдружності з українськими спецслужбами.

Ігор Гіркін (архівне фото)

Ігор Гіркін (архівне фото)

Український журналіст Дмитро Гордон заявляє, що його інтерв'ю з колишнім ватажком бойовиків "ДНР" Ігорем Гіркіним та експрокуроркою анексованого Росією Криму Наталією Поклонською були зроблені у співдружності з українськими спецслужбами.

"Інтерв'ю з Наталією Поклонською та з Ігорем Гіркіним я зробив у співдружності з українськими спецслужбами", - заявив Гордон у відеозверненні, яке він оприлюднив на своєму YouTube-каналі у понеділок ввечері, 18 травня.

Гордон стверджує, що флешки з матеріалами інтерв'ю передано до Гааги. "Ці показання Поклонської та Гіркіна стануть одними з основних показань на процесі у справі про анексію Криму та розв'язування кривавої бійні на Донбасі", - запевняє він.

Крім того, Гордон заявив, що заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який займається питаннями Криму та Донбасу, вже подякував йому за ці інтерв'ю.

З часу публікації інтерв'ю Гордона з Гіркіним у понеділок 18 травня, станом на ранок вівторка воно налічує майже 646 тисяч переглядів на Youtube.

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