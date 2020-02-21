Гончарук: Усі евакуйовані з Китаю - в безпеці

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук відвідав у четвер, 21 лютого, селище Нові Сажари, де в санаторії Національної гвардії розмістили евакуйованих з Китаю українських громадян. У КНР не вщухає епідемія нового коронавірусу. Випадків заражень коронавірусом серед евакуйованих українців досі зафіксовано не було. Розміщення евакуйованих у санаторії в Нових Сажарах, де вони мають пройти двотижневий карантин, викликали протести з боку місцевого населення. Кореспондентка DW, яка перебуває на місці подій, поспілкувалась з українським прем'єром, а також з міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим, який теж відвідав Нові Сажари.

Deutsche Welle: В якому стані українці, що прибули з Китаю?

Олексій Гончарук: Усі евакуйовані з Китаю зараз у безпеці. Вони в теплі, нагодовані, у них є зв'язок. Я дуже сподіваюся, що вони гарно відпочинуть і з ними все буде добре. Наші медики забезпечили достатній рівень захисту, і вони у фізичній та епідеміологічній безпеці.

Як вони спілкуються з родичами?

У них є засоби зв'язку. Завтра ми переконаємося у тому, що в кожного з них немає проблем сконтактувати з тими, з ким вони хочуть сконтактувати.

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Аби гарантувати безпеку евакуйованих на шляху до санаторію в Нових Санжарах, довелося вдаватись до жорстких заходів

У Китаї залишаються ще кілька сотень українців. Чи є плани якось їм допомагати?

Ми будемо спостерігати за тим, як розвиватиметься ситуація з коронавірусом. Будемо консультуватися з нашими колегами зі Всесвітньої організації охорони здоров'я й після цього ухвалювати рішення.

Чи будуть обмеження в сполученні з країнами Азії?

Щойно будуть - ми повідомимо.

Чи справді в Україні немає закладів, де можна забезпечити всі норми епідеміологічної безпеки?

У Нових Санжарах місцеве населення перекривало дорогу й жбурляло каміння в напрямку колони з евакуйованими з Китаю

В Україні дуже багато закладів, де можна забезпечити сучасні норми. У тому числі той заклад, про який ми сказали. Це режимний об'єкт. Там працює персонал, який нам дуже добре зрозумілий. Я вже казав неодноразово про те, що ми планували цю операцію з розумінням, що можуть бути якісь провокації. Дякувати Богу - всі живі-здорові.

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Скільки міст відмовили?

Ніхто не відмовляв.

Ніхто?

Дивіться, що значить "міста відмовили"? В якій кількості міст були провокації, маніпуляції? Ми розглядали багато різних варіантів. Медики висували багато критеріїв до подібних закладів. Де вони мають розміщуватися, яким чином має бути організований побут, яка має бути архітектура всередині будівлі - це має бути окрема будівля, периметр має бути захищений. Виїжджали на ці об'єкти медики, фахівці з безпеки. За підсумками всіх цих консультацій оперативний штаб ухвалив три-чотири варіанти, які ми розглядали до останнього моменту. Чому був обраний саме цей варіант? Причин дуже багато. За підсумками 14 днів операції - я переконаний, вона буде успішною - ми поділимося всіма деталями.

(До розмови долучається міністр внутрішніх справ Арсен Аваков)

Арсен Аваков: Наприклад, санаторій імені Соїча у Харкові. Він у нас був у списку. Чому він не годиться? Бо після аналізу стало зрозуміло, що з Печенізького водосховища йде забір води до Харкова. І система фільтрації там така, яка не забезпечує потрібну ситуацію. Цей об'єкт був знятий. І таких критеріїв було декілька. Зрештою вийшла така ситуація.

Чому така посилена охорона? Це нагадує якусь спецоперацію.

Ви побачили, що зрештою, вона не була зайвою?

У вас була інформація заздалегідь?

Ми бачили, що відбувається.