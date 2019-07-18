Гончарук: Україна хоче з'єднати Чорне море з Балтійським

Україна розглядає можливість побудови річкового шляху між Чорним та Балтійським морями, заявив голова уряду Олексій Гончарук. Довжина такого шляху складатиме дві тисячі кілометрів.
Український уряд розглядає можливість побудови водного шляху між Чорним і Балтійським морями. Про це у суботу, 14 вересня, під час виступу на 16-ій щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) у Києві заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
"Є кілька дуже амбітних інфраструктурних проєктів, про які ми починаємо комунікувати. Нам необхідно спробувати з'єднати водним шляхом Балтійське та Чорне море, - це абсолютно реально, це проєкт Е-40 водних шляхів, про які необхідно домовитися з Польщею та Білоруссю", - сказав глава українського уряду.
Він зазначив, що для досягнення таких домовленостей необхідно вибудовувати конструктивні відносини. "Ми вже почали це робити", - додав Гончарук.
Проєкт Е-40 передбачає створення річкового шляху від Балтійського до Чорного моря через річки Вісла, Західний Буг, Прип'ять і Дніпро. Його довжина становитиме понад дві тисячі кілометрів. У реалізації проєкту, як передбачається, модуть взяти участь Польща, Білорусь і Україна.