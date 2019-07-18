Гончарук: Україна хоче з'єднати Чорне море з Балтійським

Український уряд розглядає можливість побудови водного шляху між Чорним і Балтійським морями. Про це у суботу, 14 вересня, під час виступу на 16-ій щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) у Києві заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Є кілька дуже амбітних інфраструктурних проєктів, про які ми починаємо комунікувати. Нам необхідно спробувати з'єднати водним шляхом Балтійське та Чорне море, - це абсолютно реально, це проєкт Е-40 водних шляхів, про які необхідно домовитися з Польщею та Білоруссю", - сказав глава українського уряду.

Він зазначив, що для досягнення таких домовленостей необхідно вибудовувати конструктивні відносини. "Ми вже почали це робити", - додав Гончарук.

Проєкт Е-40 передбачає створення річкового шляху від Балтійського до Чорного моря через річки Вісла, Західний Буг, Прип'ять і Дніпро. Його довжина становитиме понад дві тисячі кілометрів. У реалізації проєкту, як передбачається, модуть взяти участь Польща, Білорусь і Україна.