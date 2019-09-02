 Гончарук очікує від СБУ ліквідації управління з боротьби з економічною злочинністю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.09.2019

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Новини

Гончарук очікує від СБУ ліквідації управління з боротьби з економічною злочинністю

Служба безпеки України має ліквідувати управління з боротьби з економічною злочинністю, вважає прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Олексій Гончарук

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук (фото з архіву)

DW.COM

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Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук переконаний, що Служба безпеки України (СБУ) має ліквідувати управління з боротьби з економічною злочинністю (УБЕЗ). Про це Гончарук заявив у середу, 4 вересня, на зустрічі уряду з експортною ІТ-індустрією в Києві.

"УБЕЗ вже пішло в минуле. (…) Правоохоронні органи мають змінити своє ставлення до бізнесу. Ми очікуємо, що Служба безпеки України зробить так само", - заявив керівник Кабінету міністрів України в середу, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Крім того, Гончарук також очікує активізації дій із захисту бізнесу від "свавілля" силовиків. Він обіцяв ухвалення "вже в цьому місяці" всіх необхідних законів, щоб припинити втручання правоохоронців в роботу бізнесу й "створити комфортні умови для розвитку", - наголосив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, що 2 вересня Гончарук заявив, що його уряд ставить собі за мету впродовж наступних п'яти років досягти зростання економіки країни на 40 відсотків. 

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