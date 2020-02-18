Гончарук зустрічався з Тігіпком, але у відставку не збирається

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що не має наміру подавати у відставку. Про це очільник Кабміну розповів у середу, 26 лютого, на брифінгу за результатами засідання уряду. У такий спосіб Гончарук прокоментував повідомлення деяких українських ЗМІ про можливе призначення на прем'єрський пост бізнесмена Сергія Тігіпка.

"Для мене є вже звичною поява подібної інформації в засобах масової інформації. Ні, жодної заяви я, звісно, не писав, і з президентом відповідних тем не обговорював. Пана Сергія Тігіпка я справді бачив, я з ним зустрічався, як і з багатьма іншими...", - сказав Гончарук, цитує інформагенція "Українські новини".

Гончарук визнав, що уряд тепер справді шукає людей, які змогли б посилити Кабмін. За словами керівника українського уряду, впродовж останнього місяця він зустрівся з більш ніж 20 особами, в тому числі й з бізнесменом Тігіпком.

Гончарук також зазначив, що йому самому цікаво, що будуть далі писати ЗМІ щодо його можливої відставки і призначення на прем'єрську посаду Тігіпка. "Почитаємо, що будуть писати засоби масової інформації далі. Мені самому цікаво", - запевнив він.

Раніше цього ж дня президент Володимир Зеленський підтвердив, що проводив співбесіду з бізнесменом Сергієм Тігіпком щодо його можливого призначення в Кабмін. "Я справді з багатьма зараз людьми веду співбесіди. І з паном Тігіпком я також зустрічався. Це правда", - визнав Зеленський.

Перед цим низка українських ЗМІ повідомила, що Зеленський розглядає кандидатуру Тігіпка на посаду прем'єр-міністра замість Олексія Гончарука.

Нагадаємо, 17 січня після скандалу із "плівками" прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав заяву про відставку. Згодом того ж дня Зеленський заявив, що вирішив "дати шанс" уряду Гончарука, але зобов'язав його виконати низку завдань, щоб і надалі очолювати Кабмін.