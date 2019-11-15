 Гончарук: В Україні абсолютно немає корупції на топ-рівні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.11.2019

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Новини

Гончарук: В Україні абсолютно немає корупції на топ-рівні

Український прем'єр Олексій Гончарук впевнений, що корупції на найвищому рівні в Україні вже не існує, а невдовзі її не буде взагалі.

Корупція

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук вважає, що нині в Україні абсолютно немає корупції на найвищому рівні. "Сьогодні в Україні абсолютно немає корупції на топ-рівні. Зовсім скоро, впевнений, корупції не буде на всіх рівнях", - написав він у п'ятницю, 22 листопада, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, за результатами участі в першому Інвестиційному саміті ЄБРР для країн-членів "Східного партнерства" в Лондоні.

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Український прем'єр також повідомив, що Україна сьогодні має "хороші макроекономічні показники, зменшується рівень інфляції, з кожним роком покращуються показники в рейтингах авторитетних міжнародних агентств". Він повідомив, що цього року уряд спрямує на малу приватизацію 500 держпідприємств. "Цього тижня ми вже передали більше ніж 330 об'єктів на приватизацію. Це рекордна кількість за часи незалежності України!" - наголосив Гончарук.

Крім того, Гончарук зазначив, що в 2020 році уряд розпочне велику приватизацію. "Упевнений, у цьому напрямі у нас буде багато хороших інвестиційних історій. Наприклад, з приватизацією державного "Центренерго", - додав прем'єр.

Заявлені успіхи нової української влади в царині боротьби з хабарництвом просто вражаючі, адже ще 15 листопада сам Гончарук, виступаючи в телеетері, анонсував масштабні зміні в керівництві "Укрзалізниці" через, за його словами, "дику корупцію", що панує на цьому підприємстві.

Нагадаємо, колишній український прем'єр Арсеній Яценюк також свого часу відзначився аналогічними заявами про подолання корупції на найвищому рівні.  Зокрема, у лютому 2016 року Яценюк заявляв, що "ми зруйнували системну мафіозну корупцію на самих верхах".

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