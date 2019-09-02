Гончарук вважає реальним досягти економічного зростання у 7 відсотків

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук вважає цілком реалістичним сценарієм досягнення річного показника зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) у сім відсотків. Про це він він заявив у суботу, 14 вересня, під час витупу на 16-ій щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) у Києві.

Гончарук наголосив, що завдання його команди - збільшити темпи зростання ВВП до 5 відсотків наступного року й до 7 відсотків - з 2021-го, забезпечивши сумарне зростання економіки упродовж наступних п'яти років на 40 відсотків. У розмові з журналістами в кулуарах форуму Гончарук висловив упевненість, що макропрогноз, закладений попереднім урядом у проєкт державного бюджету України на 2020 рік, який має бути внесений до парламенту до 15 вересня, під час затвердження у наступні два місяці буде змінено. "Ці цифри буде відкориговано", - сказав Гончарук інформагенції "Інтерфакс-Україна". Попередній уряд заклав у проєкт бюджету показник зростання ВВП на 2020 рік у 3,3 відсотка.

Кадрове посилення уряду та кращий інтернет

Крім того, Гончарук оголосив про поповнення команди уряду молодими професіоналами "вже в наступному місяці". "Наша команда виросте як мінімум удвічі й посилиться таким ж молодими, чесними і професійними людьми", - сказав він у виступі на форумі.

Також керівник українського уряду наголосив на необхідності якнайшвидшого забезпечення покриття території України якісним швидкісним інтернетом. "Ми маємо намір зробити все можливе для того, щоб максимально швидко вся територія України була покрита якісним швидкісним інтернетом (…). Це для нас один із найважливіших пріоритетів", - сказав Гончарук, цитує інформагенція "Українські новини".

Прагматична відповідь на агресію Росії

Український прем'єр торкнувся також і теми українсько-російських відносин. "Для мене особисто Росія як держава - це агресор. Тобто тут немає жодних питань", - сказав він.

Утім, Гончарук зазначив, що Росія - найбільший сусід України, і Україні просто потрібно усвідомити, як співіснувати з цією великою країною в подальшому. Прем'єр також пообіцяв, що він та його команда будуть "дуже прагматичними". "Найкраща відповідь будь-якому агресорові - це наш власний успіх. І нам потрібно продемонструвати, що ми успішні", - підкреслив очільник уряду.

Гончарук запевнив, що Кабмін буде зосереджуватися на тому, щоб максимально швидко зробити Україну успішною країною. "І це наша асиметрична відповідь будь-якій агресії зараз", - переконаний Гончарук.