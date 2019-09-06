Гончарук анонсував відкриття ринку землі у жовтні 2020 року

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у четвер, 19 вересня, заявив, що ринок землі в країні відкриється в жовтні 2020 року. "Ми відкриваємо ринок землі не відразу. Думали зробити це з 1 липня, але потім проконсультувалися з фермерами і вирішили зробити це з 1 жовтня", - цитує прем'єра агенція "Інтерфакс-Україна".

За словами Гончарука, купити землю зможуть українські громадяни та компанії. "Усе це має відбуватися на публічних прозорих торгах", - наголосив прем'єр.

За його словами, наразі уряд працює з Національним банком України над механізмом здешевлення кредитів. "Україна завдяки запуску ринку землі повинна зростати додатково мінімум на 2 відсотки", - зазначив Гончарук.

Президент України Володимир Зеленський цього ж дня також наголосив, що запропонована владою модель ринку землі в країні передбачає, що її зможуть купувати та продавати тільки українські фізичні та юридичні особи.

"Хочу розвіяти кілька міфів. Перше - земля належить українцям. У моделі, яку пропонуємо ми з урядом, купувати або продавати землю зможуть тільки українські громадяни або українські компанії", - заявив президент на зустрічі з українськими аграріями у Києві.

"Страшилки про арабів, китайців чи інопланетян, які вивезуть нашу землю вагонами, - це маячня", - додав Зеленський.

У свою чергу міністерка фінансів Оксана Маркарова повідомила, що уряд має намір завдяки цьому механізму надати фермерам кредитну ставку на рівні 5 відсотків.

Як повідомлялося, з посиланням на заступника міністра економіки, торгівлі та сільського господарства Тараса Висоцького, законопроєкт про обіг земель сільгосппризначеннямає бути внесено до Верховної Ради до 1 жовтня. Він передбачає обмеження на купівлю у вигляді 15 відсотків сільгоспземель області й 0,5 відсотка - країни за відсутності таких обмежень для орендарів.

Серед інших умов - першочергове право орендаря на викуп і можливість купівлі нерезидентами (виключаючи представників країни-агресора) тільки через реєстрацію компанії резидента в Україні.

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