Гонконг: опозиція здобула більшість на місцевих виборах

Вибори до місцевих рад, що відбулися у Гонконгу в неділю, 24 листопада, завершилися майже повною перемогою опозиційних сил. Про це з посиланням на підрахунки ЗМІ Гонконгу повідомляє інформаційна агенція AP.

Згідно з інформацією про попередні підрахунки, продемократичні кандидати, які виступають проти політики контрольованої Пекіном чинної адміністрації Гонконгу, загалом отримали більше 300 з 452 місць у районних радах та контролюватимуть таким чином щонайменше 17 з 18 рад.

Водночас зі 182 представників найбільшої у Гонконгу пропекінської партії, які брали участь у виборах, поразки зазнали щонайменше 155 кандидатів.

AP повідомляє, що підрахунки місцевих ЗМІ базуються на вже оприлюднених офіційних результатах для окремих виборчих дільниць, однак офіційні підсумкові дані досі не оприлюднені. Затримки з підрахунком результатів пов'язують з надзвичайно високою явкою, що склала рекордний 71 відсоток від 4,1 мільйона зареєстрованих виборців. Для порівняння - чотири роки тому участь у виборах депутатів місцевих рад взяли лише 47 відсотків мешканців Гонконгу.

Місцеві ради не мають значних повноважень, однак ці вибори фактично стали референдумом, який продемонстрував масову підтримку протестів, що тривають у Гонконгу вже півроку, пише AP.

Нагадаємо, принцип "одна країна - дві системи" був закріплений під час передачі колишньої британської колонії Гонконгу Китаю в 1997 році. Він гарантує населенню адміністративного регіону свободи, які не діють у КНР. Однак протестувальники в Гонконгу звинувачують уряд в Пекіні у дедалі більшому обмеженні гарантованих основних прав, як-от свобода думки та преси.

Колишній лідер Демократичної партії Лі Вінг-тат заявив, що тепер глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам має дослухатися до вимог протестувальників, зокрема до закликів провести незалежне розслідування випадків застосування насильства під час сутичок протестувальників та поліції.

Глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам вже заявила, що дослухатиметься до місцевих рад

"Це справжній референдум для людей Гонконгу. Демократична партія сподівається, наша глава адміністрації, міс Керрі Лам, також це зрозуміла, адже це голосування - чіткий голос людей Гонконгу", - заявив Лі Вінг-тат.

Своєю чергою, Лам заявила, що її адміністрація поважає результати виборів та збирається слухати та брати до роздумів точку зору представників громадськості.

У китайському МЗС вже заявили, що Гонконг залишиться китайським незалежно від результатів місцевих виборів. "Будь-які спроби завдати шкоди або перешкодити процвітанню та стабільності в Гонконгу не увінчаються успіхом", - сказав міністр закордонних справ КНР Ван І після зустрічі в Токіо з японським прем'єром Сіндзо Абе.