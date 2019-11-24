 Гонконг: опозиція здобула більшість на місцевих виборах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.11.2019

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Новини

Гонконг: опозиція здобула більшість на місцевих виборах

Місцеві вибори у Гонконгу завершилися повною перемогою опозиції - вона контролюватиме щонайменше 17 з 18 районних рад.

Прихильники опозиції святкують перемогу на місцевих виборах у Гонконгу

Прихильники опозиції святкують перемогу на місцевих виборах у Гонконгу

Вибори до місцевих рад, що відбулися у Гонконгу в неділю, 24 листопада, завершилися майже повною перемогою опозиційних сил. Про це з посиланням на підрахунки ЗМІ Гонконгу повідомляє інформаційна агенція AP.

Згідно з інформацією про попередні підрахунки, продемократичні кандидати, які виступають проти політики контрольованої Пекіном чинної адміністрації Гонконгу, загалом отримали більше 300 з 452 місць у районних радах та контролюватимуть таким чином щонайменше 17 з 18 рад.

Водночас зі 182 представників найбільшої у Гонконгу пропекінської партії, які брали участь у виборах, поразки зазнали щонайменше 155 кандидатів.

DW.COM

AP повідомляє, що підрахунки місцевих ЗМІ базуються на вже оприлюднених офіційних результатах для окремих виборчих дільниць, однак офіційні підсумкові дані досі не оприлюднені. Затримки з підрахунком результатів пов'язують з надзвичайно високою явкою, що склала рекордний 71 відсоток від 4,1 мільйона зареєстрованих виборців. Для порівняння - чотири роки тому участь у виборах депутатів місцевих рад взяли лише 47 відсотків мешканців Гонконгу.

Місцеві ради не мають значних повноважень, однак ці вибори фактично стали референдумом, який продемонстрував масову підтримку протестів, що тривають у Гонконгу вже півроку, пише AP.

Нагадаємо, принцип "одна країна - дві системи" був закріплений під час передачі колишньої британської колонії Гонконгу Китаю в 1997 році. Він гарантує населенню адміністративного регіону свободи, які не діють у КНР. Однак протестувальники в Гонконгу звинувачують уряд в Пекіні у дедалі більшому обмеженні гарантованих основних прав, як-от свобода думки та преси.

Колишній лідер Демократичної партії Лі Вінг-тат заявив, що тепер глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам має дослухатися до вимог протестувальників, зокрема до закликів провести незалежне розслідування випадків застосування насильства під час сутичок протестувальників та поліції.

Глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам вже заявила, що дослухатиметься до місцевих рад

Глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам вже заявила, що дослухатиметься до місцевих рад

"Це справжній референдум для людей Гонконгу. Демократична партія сподівається, наша глава адміністрації, міс Керрі Лам, також це зрозуміла, адже це голосування - чіткий голос людей Гонконгу", - заявив Лі Вінг-тат.

Своєю чергою, Лам заявила, що її адміністрація поважає результати виборів та збирається слухати та брати до роздумів точку зору представників громадськості.

У китайському МЗС вже заявили, що Гонконг залишиться китайським незалежно від результатів місцевих виборів. "Будь-які спроби завдати шкоди або перешкодити процвітанню та стабільності в Гонконгу не увінчаються успіхом", - сказав міністр закордонних справ КНР Ван І після зустрічі в Токіо з японським прем'єром Сіндзо Абе.

  • Акції жовтих жилетів у Парижі

    Колір протесту

    Жовтий - Франція

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  • Шафранова революція у М'янмі

    Колір протесту

    Шафрановий - М'янма

    2007 року буддистські ченці приєдналися до акцій протесту під шафрановим кольором проти тодішнього правлячого режиму М'янми (колишньої Бірми) через рішення влади скасувати субсидії на пальне. Ціни негайно ж зросли на 60, а то й на усі 100 відсотків. Протести отримали назву Шафранової революції через колір традиційних шат буддистських ченців.

  • Акції протесту проти заборони абортів у Аргентині

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    Зелений - Аргентина

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  • Революція парасольок у Гонконзі

    Колір протесту

    Жовтий - Гонконг

    "Революція парасольок" відбулася 2014 року в Гонконзі й тривала 79 днів. Причиною масових протестів став намір уряду в Пекіні провести вибори керівника адміністрації Гонконгу, допустивши на них лише заздалегідь визначених кандидатів. "Озброївшись" парасольками переважно жовтого кольору, мітингарі довгий час блокували центральні вулиці Гонконгу. Парасолі добре захищали від перцевого спрею поліції.

  • Протести червоних та жовтих сорочок в Таїланді в 2006-2010 роках

    Колір протесту

    Червоний і жовтий - Таїланд

    У Таїланді з 2006 по 2010 роки "червоні сорочки" та "жовті сорочки" символізували дві протилежні за політичними поглядами фракції. "Червоні сорочки" були прихильниками екс-прем'єр-міністра Таїланду Таксина Чинавата, що обіймав цю посаду з 2001 по 2006 рік. Його усунули унаслідок військового перевороту в вересні 2006 року. Натомість "жовті сорочки" представляли опозиційні до нього сили.

  • Помаранчева революція в Україні

    Колір протесту

    Помаранчевий - Україна

    Оголошена ЦВК перемога провладного кандидата Віктора Януковича в другому турі президентських виборів 2004 року вивела на вулиці Києва сотні тисяч людей. Символом протестів став помаранчевий колір - колір кампанії опозиційного кандидата Віктора Ющенка. Протести з вимогою провести перевибори завершилися обранням Ющенка президентом й увішли в історію як "Помаранчева революція".

  • Зелений рух у Ірані 2009 року

    Колір протесту

    Зелений - Іран

    2009 року багато іранців не погодилися з офіційним результатом виборів, на яких було переобрано консервативного президента Махмуда Ахмадінежада. Під час тих протестів через суперечливий результат президентських виборів мітингарі широко використовували поширений в ісламській традиції зелений колір як символ незгоди з діями влади. Через це акції отримали назву "Зеленого руху".

  • Жовта революцію на Філіппінах

    Колір протесту

    Жовтий - Філіппіни

    21 серпня 1983 року тисячі філіппінців зібралися поблизу аеропорту Маніли, щоб привітати лідера опозиції Беніньйо Акіно-молодшого, котрий повертався з-за кордону. Натовп убрався в жовтий колір. Однак опозиціонера вбили того ж дня прямо в аеропорту, що вилилося в тривалі акції протесту, які переросли в Жовту революцію. Колір було обрано як символ однієї з пісень-шлягерів 1970-х років.

    Автор: Валерій Сааков


DW.COM

Колір протесту

Протести "жовтих жилетів" у Франції стали не першими і не єдиними, де учасники об'єдналися під тим чи іншим кольором. У фотогалереї DW приклади інших кольорових протестів останніх років. (15.12.2018)  

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