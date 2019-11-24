Гонконг: опозиція здобула більшість на місцевих виборах

Вибори до місцевих рад, що відбулися у Гонконгу в неділю, 24 листопада, завершилися майже повною перемогою опозиційних сил. Про це з посиланням на підрахунки ЗМІ Гонконгу повідомляє інформаційна агенція AP.
Згідно з інформацією про попередні підрахунки, продемократичні кандидати, які виступають проти політики контрольованої Пекіном чинної адміністрації Гонконгу, загалом отримали більше 300 з 452 місць у районних радах та контролюватимуть таким чином щонайменше 17 з 18 рад.
Водночас зі 182 представників найбільшої у Гонконгу пропекінської партії, які брали участь у виборах, поразки зазнали щонайменше 155 кандидатів.
AP повідомляє, що підрахунки місцевих ЗМІ базуються на вже оприлюднених офіційних результатах для окремих виборчих дільниць, однак офіційні підсумкові дані досі не оприлюднені. Затримки з підрахунком результатів пов'язують з надзвичайно високою явкою, що склала рекордний 71 відсоток від 4,1 мільйона зареєстрованих виборців. Для порівняння - чотири роки тому участь у виборах депутатів місцевих рад взяли лише 47 відсотків мешканців Гонконгу.
Місцеві ради не мають значних повноважень, однак ці вибори фактично стали референдумом, який продемонстрував масову підтримку протестів, що тривають у Гонконгу вже півроку, пише AP.
Нагадаємо, принцип "одна країна - дві системи" був закріплений під час передачі колишньої британської колонії Гонконгу Китаю в 1997 році. Він гарантує населенню адміністративного регіону свободи, які не діють у КНР. Однак протестувальники в Гонконгу звинувачують уряд в Пекіні у дедалі більшому обмеженні гарантованих основних прав, як-от свобода думки та преси.
Колишній лідер Демократичної партії Лі Вінг-тат заявив, що тепер глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам має дослухатися до вимог протестувальників, зокрема до закликів провести незалежне розслідування випадків застосування насильства під час сутичок протестувальників та поліції.
Глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам вже заявила, що дослухатиметься до місцевих рад
"Це справжній референдум для людей Гонконгу. Демократична партія сподівається, наша глава адміністрації, міс Керрі Лам, також це зрозуміла, адже це голосування - чіткий голос людей Гонконгу", - заявив Лі Вінг-тат.
Своєю чергою, Лам заявила, що її адміністрація поважає результати виборів та збирається слухати та брати до роздумів точку зору представників громадськості.
У китайському МЗС вже заявили, що Гонконг залишиться китайським незалежно від результатів місцевих виборів. "Будь-які спроби завдати шкоди або перешкодити процвітанню та стабільності в Гонконгу не увінчаються успіхом", - сказав міністр закордонних справ КНР Ван І після зустрічі в Токіо з японським прем'єром Сіндзо Абе.
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Колір протесту
Жовтий - Франція
Жилети жовтого флуоресцентного кольору у Франції зобов'язані надягати водії у разі проблем з автомобілем. Це сприймається багатьма як тягар, тож жовтий і став символом непокори. Акції "жовтих жилетів" почалися усередині листопада 2018 року і стали найбільшими за останні десятиліття. Спочатку вони виступали проти зростання податків на бензин, але згодом вимоги протестувальників розширились.
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Колір протесту
Шафрановий - М'янма
2007 року буддистські ченці приєдналися до акцій протесту під шафрановим кольором проти тодішнього правлячого режиму М'янми (колишньої Бірми) через рішення влади скасувати субсидії на пальне. Ціни негайно ж зросли на 60, а то й на усі 100 відсотків. Протести отримали назву Шафранової революції через колір традиційних шат буддистських ченців.
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Колір протесту
Зелений - Аргентина
З 2016 року Аргентиною прокотилися численні акції за легалізацію абортів у цій переважно католицькій країні. Це запобігло б смерті багатьох жінок унаслідок нелегальних абортів, казали учасники акцій. Вони використовували зелений колір, що став символом руху за дозвіл абортів. Але у серпні 2018 року Сенат країни не підтримав законопроект за скасування заборони переривання небажаної вагітності.
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Колір протесту
Жовтий - Гонконг
"Революція парасольок" відбулася 2014 року в Гонконзі й тривала 79 днів. Причиною масових протестів став намір уряду в Пекіні провести вибори керівника адміністрації Гонконгу, допустивши на них лише заздалегідь визначених кандидатів. "Озброївшись" парасольками переважно жовтого кольору, мітингарі довгий час блокували центральні вулиці Гонконгу. Парасолі добре захищали від перцевого спрею поліції.
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Колір протесту
Червоний і жовтий - Таїланд
У Таїланді з 2006 по 2010 роки "червоні сорочки" та "жовті сорочки" символізували дві протилежні за політичними поглядами фракції. "Червоні сорочки" були прихильниками екс-прем'єр-міністра Таїланду Таксина Чинавата, що обіймав цю посаду з 2001 по 2006 рік. Його усунули унаслідок військового перевороту в вересні 2006 року. Натомість "жовті сорочки" представляли опозиційні до нього сили.
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Колір протесту
Помаранчевий - Україна
Оголошена ЦВК перемога провладного кандидата Віктора Януковича в другому турі президентських виборів 2004 року вивела на вулиці Києва сотні тисяч людей. Символом протестів став помаранчевий колір - колір кампанії опозиційного кандидата Віктора Ющенка. Протести з вимогою провести перевибори завершилися обранням Ющенка президентом й увішли в історію як "Помаранчева революція".
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Колір протесту
Зелений - Іран
2009 року багато іранців не погодилися з офіційним результатом виборів, на яких було переобрано консервативного президента Махмуда Ахмадінежада. Під час тих протестів через суперечливий результат президентських виборів мітингарі широко використовували поширений в ісламській традиції зелений колір як символ незгоди з діями влади. Через це акції отримали назву "Зеленого руху".
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Колір протесту
Жовтий - Філіппіни
21 серпня 1983 року тисячі філіппінців зібралися поблизу аеропорту Маніли, щоб привітати лідера опозиції Беніньйо Акіно-молодшого, котрий повертався з-за кордону. Натовп убрався в жовтий колір. Однак опозиціонера вбили того ж дня прямо в аеропорту, що вилилося в тривалі акції протесту, які переросли в Жовту революцію. Колір було обрано як символ однієї з пісень-шлягерів 1970-х років.
Автор: Валерій Сааков