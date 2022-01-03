Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Гонка озброєнь

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "гонка озброєнь".

Гонка озброєнь - поступове військове озброєння супротивних держав або супротивних блоків. Зокрема, під час "холодної війни" говорили про гонку озброєнь між Заходом та Сходом. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

П'ять держав виступили за подальшу підтримку нерозповсюдження ядерної зброї

П'ять держав виступили за подальшу підтримку нерозповсюдження ядерної зброї 03.01.2022

Китай, Росія, Великобританія, США та Франція підтвердили свою відданість домовленостям щодо контролю ядерного озброєння і підтвердили, що воно не націлене на жодну державу.
Трамп заявив Путіну, що не хоче нової гонки озброєнь

Трамп заявив Путіну, що не хоче нової гонки озброєнь 23.07.2020

Президент США Дональд Трамп заявив своєму російському колезі, що сподівається досягнути прогресу на майбутніх переговорах з контролю над озброєннаями у Відні.
Столтенберг висунув ідею створення глобального НАТО

Столтенберг висунув ідею створення "глобального НАТО" 13.07.2020

НАТО є насамперед політичним союзом, наголосив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.
Макрон: ЄС не може бути лише глядачем у новій гонці озброєнь

Макрон: ЄС не може бути лише глядачем у новій гонці озброєнь 07.02.2020

Еммануель Макрон заявив, що країни ЄС "не можуть бути глядачами" перед потенційною гонкою ядерних озброєнь. Він закликав просувати "порядок денний міжнародного контролю над озброєнням".
Путін доручив підготувати симетричну відповідь на ракетне випробування США

Путін доручив підготувати симетричну відповідь на ракетне випробування США 23.08.2019

Президент РФ Володимир Путін доручив російським міністерствам підготувати симетричну відповідь на ракетне випробування США.

Не треба дурити людей, що ось-ось вирішимо ситуацію на Донбасі - Роман Безсмертний (20.08.2019) 20.08.2019

Ні від перемовин у Мінську, ні від "нормандського формату" Україні поки не слід очікувати вагомих зрушень щодо Донбасу. А у Володимира Зеленського не розуміють ситуації. Про це Роман Безсмертний після свого звільнення з ТКГ в інтерв’ю DW.

Чому Лінднер радить відкласти питання Криму, а в санкціях проти РФ не бачить альтернативи (07.02.2019) 07.02.2019

Крістіан Лінднер радить відкласти питання Криму та шукати інші точки дотику з Росією, щоб пізніше повернутися до вирішення проблеми анексії. При цьому він підтримує політику санкцій проти Росії, втім залюбки повернувся б до співпраці з Кремлем і запропонував би Володимиру Путіну місце у "великій вісімці". Про це та інше голова німецької Вільної демократичної партії розповів в інтерв'ю DW.
Услід за США Росія призупиняє участь у договорі про роззброєння

Услід за США Росія призупиняє участь у договорі про роззброєння 02.02.2019

Володимир Путін доручив міністерствам закордонних справ і оборони Росії припинити подальші спроби ініціювати переговори з США щодо Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності.
Чому в Німеччині бояться повернення крилатих ракет

Чому в Німеччині бояться повернення крилатих ракет 02.02.2019

30 років тому з Німеччини вивезли всі ядерні ракети. Зараз же зростають побоювання, що в разі виходу США з договору про роззброєння з Росією знову почнеться "холодна війна".
Генсек НАТО: Альянс не розміщуватиме ядерні ракети в Європі

Генсек НАТО: Альянс не розміщуватиме ядерні ракети в Європі 02.02.2019

Така реакція Північноатлантичного альянсу на дії Москви не передбачена, заявив Єнс Столтенберг. Він наголосив, що НАТО має інші варіанти відповіді на ситуацію, що склалась довкола договору про роззброєння.
Що треба знати про Договір про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності

Що треба знати про Договір про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності 02.02.2019

США призупинили дію Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності через порушення, які вчиняє Росія. У Кремлі всі закиди відкидають. DW відповідає на головні запитання щодо ДРСМД.
Коментар: Безконтрольна гонка озброєнь на краю прірви

Коментар: Безконтрольна гонка озброєнь на краю прірви 01.02.2019

Вони справді це зробили: США вийшли з договору про роззброєння. І майбутнє - особливо Європи - є доволі хмарним, вважає Макс Гофманн.

Ракетний договір: США роз’яснили свій ультиматум Росії (01.02.2019) 01.02.2019

2 лютого США призупиняють свою участь у договорі з РФ про ліквідацію ракет середньої і малої дальності. Чому це не вихід, а саме призупинення - в ексклюзивному інтерв'ю DW розказала заступниця держсекретаря США з контролю над озброєннями і міжнародної безпеки Андреа Томпсон.
Заступниця держсекретаря США: Росія відновила гонку озброєнь

Заступниця держсекретаря США: Росія відновила гонку озброєнь 01.02.2019

Андреа Томпсон вважає Росію винною у провалі Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності. В інтерв'ю DW заступниця держсекретаря США звинуватила РФ у загрозі безпеці Європи і США.

Російські ракети порушують договір й загрожують Європі (29.01.2019) 29.01.2019

Вашингтон звинувачує Москву в багаторічному порушенні договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, а також у новому витку гонки озброєнь. Про це заступниця держсекретаря США з контролю над озброєннями і міжнародної безпеки Андреа Томпсон розповіла в ексклюзивному інтерв'ю DW.
Путін заявив про зростання ризику глобальної ядерної війни

Путін заявив про зростання ризику глобальної ядерної війни 20.12.2018

Російський президент Володимир Путін заявив, що зараз спостерігається розпад міжнародної системи стримування озброєнь, а можливість світової ядерної війни недооцінюють.
Інші статті