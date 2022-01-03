Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "гонка озброєнь".
Гонка озброєнь - поступове військове озброєння супротивних держав або супротивних блоків. Зокрема, під час "холодної війни" говорили про гонку озброєнь між Заходом та Сходом. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Ні від перемовин у Мінську, ні від "нормандського формату" Україні поки не слід очікувати вагомих зрушень щодо Донбасу. А у Володимира Зеленського не розуміють ситуації. Про це Роман Безсмертний після свого звільнення з ТКГ в інтерв’ю DW.
Крістіан Лінднер радить відкласти питання Криму та шукати інші точки дотику з Росією, щоб пізніше повернутися до вирішення проблеми анексії. При цьому він підтримує політику санкцій проти Росії, втім залюбки повернувся б до співпраці з Кремлем і запропонував би Володимиру Путіну місце у "великій вісімці". Про це та інше голова німецької Вільної демократичної партії розповів в інтерв'ю DW.
2 лютого США призупиняють свою участь у договорі з РФ про ліквідацію ракет середньої і малої дальності. Чому це не вихід, а саме призупинення - в ексклюзивному інтерв'ю DW розказала заступниця держсекретаря США з контролю над озброєннями і міжнародної безпеки Андреа Томпсон.
Вашингтон звинувачує Москву в багаторічному порушенні договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, а також у новому витку гонки озброєнь. Про це заступниця держсекретаря США з контролю над озброєннями і міжнародної безпеки Андреа Томпсон розповіла в ексклюзивному інтерв'ю DW.