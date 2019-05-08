Гомо, гетеро чи бі - сексуальну орієнтацію важко визначити, особливо серед жінок

У 20-річному віці багато людей ще точно не знають, чим вони хочуть займатись у житті. Схоже, що те саме можна сказати й про сексуальну орієнтацію. Про це свідчить опитування, проведене дослідниками з Політехнічного університету Вірджинії серед майже семи тисяч американських студентів. У період між 1995 та 2009 роками студентів тричі опитували про їхні сексуальні вподобання: в підлітковому віці, на початку їхнього двадцятиліття та ближче до тридцятирічного віку.

20-річний вік виявився найбільш динамічним в сексуальному сенсі періодом, особливо для жінок. На відміну від опитаних чоловіків, 90 відсотків яких зазначили, що вони є гетеросексуальними, тільки дві третини молодих жінок віднесли себе до цієї категорії. 10 відсотків опитаних жінок почували себе переважно гетеросексуальними, а 7,5 відсотка продемонстрували чіткий інтерес до обох статей.

З опитаних молодих чоловіків переважно гетеросексуальними та бісексуальними вважають себе менше чотирьох відсотків. І тільки 1,5 відсотка жінок та 2,4 відсотка чоловіків ідентифікували себе чітко та виключно гомосексуальними.

Молоді жінки більш гнучкі

Дослідники дійшли висновку, що жінкам складніше дати чітку відповідь, коли їх запитують про їхню сексуальну орієнтацію. Науковці пояснюють це "гнучкістю сексуальної чутливості жінок залежно від ситуації".

На відміну від чоловіків, які схильні чітко визначатися, гомосексуальні вони чи гетеросексуальні, жінки розглядають свою сексуальність більш широко. Навіть коли жінка вважає себе гетеросексуальною, це не означає, що вона не має інтересу до жінок.

Ближче до 30 років сексуальна орієнтація більшості людей стає менш гнучкою

Поки що неясно, що саме викликає таку нестійкість у жінок - їхні біологічні особливості чи соціально-культурне середовище. Швидше за все, на це впливає багато факторів. Наприклад, однією з причин такої різниці між чоловіками та жінками може бути те, що класичний образ чоловіка й досі набагато сильніше пов'язується із гетеросексуальністю, аніж класичний образ жінки.

Видання Journal of Sex Research, яке публікує академічні дослідження у сфері сексології, своїм нещодавнім опитуванням також підтвердило те, що чим старші респонденти, тим чіткіше вони зараховують себе до певної категорії. Жінки, які у 20-річному віці вважали себе гетеросексуальними, але при цьому мали інтерес до обох статей, ближче до їхнього тридцятиріччя майже винятково цікавилися чоловіками.

Проте очевидне одне. Зростання загального прийняття сексуальної різноманітності дозволяє людям будь-якого віку вести таке сексуальне життя, яке їм найбільше до вподоби. Як приклад тут може слугувати авторка Елізабет Гілберт. Її автобіографічний бестселер Eat Pray Love хоча й завершився любовним хеппі-ендом між нею та її колишнім чоловіком Хосе Нунесом, але вже після публікації книги вона не один рік жила разом з іншою жінкою.

Через те, що з часом сексуальність може змінюватись відповідно до особистого досвіду й переживань, визначити її однозначно непросто. Але, можливо, це і не має значення. Адже чим швидше толерантне ставлення до різних сексуальних орієнтацій стане культурною нормою, тим менш важливою буде й чітка її класифікація.