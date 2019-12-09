 Голову Міжнародної федерації важкої атлетики відсторонили від справ через підозри в корупції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.01.2020

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Голову Міжнародної федерації важкої атлетики відсторонили від справ через підозри в корупції

Через підозри в корупції голову Міжнародної федерації важкої атлетики Тамаша Аяна вирішили відсторонити від справ на 90 днів.

Тамаш Аян, відсторонений від виконання обов'язків голова Міжнародної федерації важкої атлетики

Тамаш Аян відсторонений від виконання обов'язків голова Міжнародної федерації важкої атлетики

Виконавчий комітет Міжнародної федерації важкої атлетики (IWF) на 90 днів відсторонив від виконання обов'язків багаторічного очільника федерації, 80-річного угорця Тамаша Аяна. Про це представники комітету повідомили у ніч на четвер, 23 січня.

Обов'язки Аяна протягом трьох місяців виконуватиме віцепрезидентка IWF Урсула Папандреа. Вона також очолить комісію, яка розслідує звинувачення, оприлюднені в німецькому документальному фільмі "Таємна справа про допінг: володар штанги". Фільм був показаний німецьким суспільно-правовим мовником ARD 5 січня.

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Розслідування у фільмі стосується Тамаша Аяна, якого звинуватили у створенні "культури корупції", приховуванні допінгу та фінансових махінаціях. Автори фільму Гайо Зеппельт (Hajo Seppelt), Нік Батлер (Nick Batler) і Ґріт Гартман (Grit Hartmann) зокрема зазначають, що з 2000 року, коли Аян очолив IWF, у світовій важкій атлетиці було виявлено понад 700 випадків порушення антидопінгових правил, а те, якою є їхня справжня кількість, нікому насправді невідомо. У фільмі стверджується, що половина з 450 медалістів Олімпійських ігор і чемпіонатів світу, що відбулися в період з 2008 до 2017 року, не проходили контроль на допінг під час тренувального процесу того року, коли досягали успіху.

Уже наступного дня після показу фільму Міжнародний олімпійський комітет (МОК) назвав "серйозними і тривожними" оприлюднені звинувачення. Водночас МОК спростував твердження німецьких журналістів про наявність у нього низки документів, на яких базується фільм. "Це стосується документів щодо статистики допінгових порушень, а також можливих фінансових зловживань", - відзначили в МОК. Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) почало розслідування у зв’язку з цими обвинуваченнями.

Нагадаємо, що 22 січня WADA призупинило ліцензію Московської антидопінгової лабораторії. А у грудні минулого року агентство на чотири роки заборонило РФ брати участь в Олімпіадах та чемпіонатах світу.

У листопаді минулого року WADA ухвалило новий антидопінговий кодекс, який передбачатиме відповідальність за перешкоджання розголосу випадків використання допінгу.

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