Голову Міжнародної федерації важкої атлетики відсторонили від справ через підозри в корупції

Виконавчий комітет Міжнародної федерації важкої атлетики (IWF) на 90 днів відсторонив від виконання обов'язків багаторічного очільника федерації, 80-річного угорця Тамаша Аяна. Про це представники комітету повідомили у ніч на четвер, 23 січня.

Обов'язки Аяна протягом трьох місяців виконуватиме віцепрезидентка IWF Урсула Папандреа. Вона також очолить комісію, яка розслідує звинувачення, оприлюднені в німецькому документальному фільмі "Таємна справа про допінг: володар штанги". Фільм був показаний німецьким суспільно-правовим мовником ARD 5 січня.

Розслідування у фільмі стосується Тамаша Аяна, якого звинуватили у створенні "культури корупції", приховуванні допінгу та фінансових махінаціях. Автори фільму Гайо Зеппельт (Hajo Seppelt), Нік Батлер (Nick Batler) і Ґріт Гартман (Grit Hartmann) зокрема зазначають, що з 2000 року, коли Аян очолив IWF, у світовій важкій атлетиці було виявлено понад 700 випадків порушення антидопінгових правил, а те, якою є їхня справжня кількість, нікому насправді невідомо. У фільмі стверджується, що половина з 450 медалістів Олімпійських ігор і чемпіонатів світу, що відбулися в період з 2008 до 2017 року, не проходили контроль на допінг під час тренувального процесу того року, коли досягали успіху.

Уже наступного дня після показу фільму Міжнародний олімпійський комітет (МОК) назвав "серйозними і тривожними" оприлюднені звинувачення. Водночас МОК спростував твердження німецьких журналістів про наявність у нього низки документів, на яких базується фільм. "Це стосується документів щодо статистики допінгових порушень, а також можливих фінансових зловживань", - відзначили в МОК. Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) почало розслідування у зв’язку з цими обвинуваченнями.

Нагадаємо, що 22 січня WADA призупинило ліцензію Московської антидопінгової лабораторії. А у грудні минулого року агентство на чотири роки заборонило РФ брати участь в Олімпіадах та чемпіонатах світу.

У листопаді минулого року WADA ухвалило новий антидопінговий кодекс, який передбачатиме відповідальність за перешкоджання розголосу випадків використання допінгу.