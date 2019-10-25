Голова Нацбанку Смолій подав заяву про відставку через "політичний тиск"

Голова Національного банку України Яків Смолій у середу, 1 липня, написав та подав президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням. Про це повідомив Національний банк.

"Протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск. Це унеможливлює ефективне виконання мною як головою покладених на мене обов’язків керівництва діяльністю Національного банку та взаємодію з іншими державними органами. Своєю відставкою я прагну застерегти від подальших спроб підірвати інституційні основи центрального банку в Україні", - заявив Яків Смолій.

Верховна Рада призначила Смолія на посалу голови Нацбанку 15 березня 2018 року. До цього він був виконуючим обов'язки голови НБУ. Раніше Смолій також обіймав посаду заступника голови НБУ, а також працював на керівних посадах в управлінні Національного банку в Тернопільській області, ВАТ "Тернопільський радіозавод "Оріон" і банку "Аваль".

Члени правління Нацбанку згодом заявили, що поважають рішення Смолія про відставку та розділяють його перестороги щодо систематичного політичного тиску. "Правління вважає своїм обов’язком наразі продовжувати роботу для збереження макрофінансової стабільності та інституційної спроможності Національного банку", - йдеться у заяві правління. Правління закликає президента, уряд та політиків ефективно взаємодіяти з центральним банком та дати йому змогу виконувати функції, покладені Конституцією України та законом "Про Національний банк України".

Нагадаємо, попередниця Смолія на посаді голови НБУ Валерія Гонтарева в останній рік неодноразово заявляла про тиск з боку колишнього співвласника націоналізованого "Приватбанку" Ігоря Коломойського.