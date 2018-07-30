Голий велосипедист зловився на радар швидкості в Німеччині

У четвер, 2 серпня, поліція міста Кіль, що на півночі Німеччини, продовжує пошуки велосипедиста, з якого необхідно стягнути штраф за порушення правил дорожнього руху.

Ще 21 липня полція Кіля заявила, що зіштовхнулась з найбільш дивовижним порушенням дорожнього руху: гола людина їхала на велосипеді зі швидкістю 47 кілометірв на годину у зоні з обмеженням 30 кілометрів на годину.

Встановлено, що це був чоловік, на якому було лише взуття. Його відзнято камерою фіксації швидкості. Чоловік рухався у напрямку до центру міста Кіль ввечері 21 липня. Чоловіка поки що не ідентифікували.

Інцидент трапився у той час, коли Німеччина потерпає віданомальної спеки.





"Голі" факти: чому і де роздягаються німці? "Вільне тіло": німецька нудистська культура Це частина німецької культури так само, як техно-музика та сезон спаржі. І хоча популярність так званої "культури вільного тіла" (Freikörperkultur - FKK) серед молодих німців зменшується, в країні досі можна знайти чимало місць для нудистів на пляжах, у спа і навіть у парках.

"Голі" факти: чому і де роздягаються німці? Здорове хобі До кінця XIX століття багато німців вважали, що купання без одягу покращує здоров’я і додає сил. У ті часи вони втікали із забруднених промислових міст поближче до природи і купалися в численних озерах по всій країні. Також без одягу ходили в походи або займалися спортом. На цьому фото 1933 року - дві жінки на озері Кімзеє в Баварії.

"Голі" факти: чому і де роздягаються німці? "Голе" кіно Покращення здоров’я через необмежений одягом рух на природі оспівується й у фільмі "Шлях до сили і краси" (Wege zu Kraft und Schönheit) 1925 року. У ньому знялася відома німецька режисерка та акторка Лені Ріфеншталь (Leni Riefenstahl). Ця стрічка зі сценами фізичних вправ - танцями та купанням - була одним з найбільш популярних освітніх фільмів в епоху німого кіно.

"Голі" факти: чому і де роздягаються німці? "Культура вільного тіла" та нацисти Згодом Лені Ріфеншталь стала улюбленою режисеркою Гітлера та прославляла арійське спортивне тіло у своєму фільмі "Олімпія", який розповідав про Олімпійські ігри в Берліні у 1936 році. Після того, як нацисти спершу заборонили "культуру вільного тіла", плавати без одягу знову дозволили у 1942 році, щоправда, у віддалених місцях. Багато прибічників "культури вільного тіла" тоді мали "ліві" поляди.

"Голі" факти: чому і де роздягаються німці? Протест проти заборон У Східній Німеччині "культуру вільного тіла" почали пропагувати авангардисти у 1950-их, однак вже за 20 років вона поширилася всією країною. На тлі суцільних заборон і тотального контролю всіх сфер життя в НДР купання оголеним було рідкісним проявом свободи. На цій фотографії 1986 року десятки нудистів купаються та засмагають на Мюггельзее, озері у передмісті Східного Берліна.

"Голі" факти: чому і де роздягаються німці? Нудисти на Балтійському узбережжі Чимало прибічників "культури вільного тіла" було і на узбережжі Балтійського моря, за винятком його польської частини. Після того, як Польща приєдналася до ЄС, переходити пляжем з однієї країни до іншої стало набагато легше, однак нудизм все ще викликає незадоволення місцевих.

"Голі" факти: чому і де роздягаються німці? Дух свободи На цьому фото - нудистський пляж у Лейпцигу, 1980 рік. Як запевняють прибічники "культури вільного тіла", їхня практика не пов’язана із сексом, йдеться радше про свободу від соціальних обмежень. І, звичайно, можливість отримати гарну засмагу без слідів від купальника.

"Голі" факти: чому і де роздягаються німці? Не лише на сході Попри заборону публічного оголення, у Мюнхені є чимало місць, де роздягатися можна. Приміром, в Англійському саду та вздовж річки Ізар, зокрема, на популярному у нудистів пляжі Флаухер (на фото). На такі місця зазвичай вказують спеціальні знаки, а ті, хто там відпочивають, не горять бажанням потрапити в об’єктив туристів.

"Голі" факти: чому і де роздягаються німці? Ню в парках Хоча "культура вільного тіла" вже не настільки популярна в Берліні, як раніше, у деяких парках під час прогулянки іноді можна побачити більше оголених тіл, ніж очікуєте. Попри те, що публічне оголення є незаконним, засмагати без одягу можна у різних берлінських парках - Maуерпарку, Народному парку Фрідріхсхайн (на фото) та Тірґартен, - принаймні допоки це нікому не заважає.

"Голі" факти: чому і де роздягаються німці? Сауни без одягу Напередодні падіння Берлінського муру Aнґела Меркель, подейкують, була в сауні - за традицією вона ходила туди щотижня, по четвергах. Майже 30 мільйонів німців регулярно відвідують сауни, яких в країні 2300. Більшість з них відкриті для обох статей, і відвідувачі повинні бути без одягу. Важливо: такі заклади не слід плутати з певними саунами чи клубами, які насправді є будинками розпусти.

"Голі" факти: чому і де роздягаються німці? У дикій природі Така розвага не для всіх, але якщо є бажання по-справжньому наблизитися до природи, можна спробувати сходити в похід оголеним. Для цього в німецьких горах Гарц навіть є спеціальний 18-кілометровий маршрут для нудистів, який простягається від села Данкероде до Віпперталя і назад. Тільки обережно - кропива!

