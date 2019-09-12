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Гліфосат

Гліфосат – хімічна сполука, основний компонент найпоширеніших гербіцидів.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "гліфосат". Гліфосат широко використовується в сільському господарстві, починаючи від середини 1970-х років. У 2017 році в ЄС розгорілась дискусія навколо подальшого використання гліфосату. Річ у тім, що, на думку деяких експертів, гліфосат здатен викликати в людини захворювання на рак. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Париж та ще чотири міста у Франції забороняють використання пестицидів

Париж та ще чотири міста у Франції забороняють використання пестицидів 12.09.2019

У столиці Франції, а також містах Лілль, Нант, Гренобль і Клермон-Ферран заборонять використовувати пестициди. Рішення зачепить передусім підприємства та об'єднання власників житла.
Уряд ФРН ухвалив заходи для захисту комах та гуманного ставлення до тварин

Уряд ФРН ухвалив заходи для захисту комах та гуманного ставлення до тварин 04.09.2019

З кінця 2023 року в Німеччині планують заборонити використання гліфосат, який завдає шкоди комахам. Також фермери зможуть ставити на своїх товарах маркування, яке вказуватиме, що з тваринами поводилися гуманно.

Концерн Bayer повинен сплатити 1,78 мільярда євро компенсації в США

Концерн Bayer повинен сплатити 1,78 мільярда євро компенсації в США 14.05.2019

Суд у США визнав німецький концерн Bayer відповідальним за те, що вироблений його дочірнім підприємством Monsanto гербіцид викликав онкологічне захворювання в подружжя.
Акціонери концерну Bayer висловили недовіру керівництву компанії

Акціонери концерну Bayer висловили недовіру керівництву компанії 27.04.2019

Власники акцій німецького агрохімічного концерну Bayer незадоволені роботою його керівництва через судові справи щодо шкідливих гербіцидів та падіння вартості акцій.
Європейський суд наказав оприлюднити дослідження про гліфосат

Європейський суд наказав оприлюднити дослідження про гліфосат 07.03.2019

Європейське відомство з безпеки продуктів харчування має оприлюднити засекречені дослідження щодо гліфосату, який, за даними ВООЗ, може сприяти появі раку у людини.
Суд суттєво зменшив покарання Monsanto за рак через гербіцид

Суд суттєво зменшив покарання Monsanto за рак через гербіцид 23.10.2018

У гучному процесі суд підтвердив вердикт щодо провини хімвиробника у захворюванні позивача на рак, але значно зменшив суму штрафної виплати.
Суд у США зобов'язав Monsanto сплатити 289 мільйонів доларів хворому на рак

Суд у США зобов'язав Monsanto сплатити 289 мільйонів доларів хворому на рак 11.08.2018

Суд присяжних у Каліфорнії ухвалив, що хімічний гігант Monsanto має сплатити 289 мільйонів доларів чоловікові, котрий захворів на рак. Хвороба нібито з'явилася через тривале використання гербіциду, що містив гліфосат.
Десятки тисяч захисників природи провели акцію в центрі Берліна

Десятки тисяч захисників природи провели акцію в центрі Берліна 20.01.2018

Серед вимог демонстрантів, які демонстрували в центрі Берліна, - заборона гліфосату та реорганізація тваринної галузі у бік більшої гуманності.

Суперечки в ЄС щодо гліфосату: більше користі чи шкоди?

Суперечки в ЄС щодо гліфосату: більше користі чи шкоди? 28.11.2017

У Євросоюзі дозволили ще п'ять років застосовувати гербіцид гліфосат, але суперечка між прихильниками та противниками його використання триває. Останні заявляють про канцерогенність препарату.

Меркель розкритикувала міністра через голосування за гліфосат

Меркель розкритикувала міністра через голосування за гліфосат 28.11.2017

Німецький міністр сільського господарства Крістіан Шмідт зазнав суворої критики від канцлерки ФРН Анґели Меркель через одноосібне рішення голосувати на підтримку використання гліфосату.

У ЄС продовжили дозвіл на використання гербіциду гліфосату

У ЄС продовжили дозвіл на використання гербіциду гліфосату 27.11.2017

Більшість країн-членів Європейського Союзу проголосували за продовження дозволу на використання гербіциду гліфосату на наступні п'ять років.

ЄС не зміг продовжити дозвіл на використання гербіциду гліфосату

ЄС не зміг продовжити дозвіл на використання гербіциду гліфосату 09.11.2017

Лише половина держав-членів ЄС проголосувала за продовження дозволу на використання гліфосату на наступні п'ять років. Цього виявилось недостатньо для ухвалення рішення.

У Єврокомісії відклали рішення щодо гербіциду гліфосат

У Єврокомісії відклали рішення щодо гербіциду гліфосат 25.10.2017

У Єврокомісії не змогли ухвалити рішення щодо продовження дозволу на використання гербіциду гліфосат. Деякі експерти підозрюють, що цей засіб може викликати рак.

Європарламент хоче заборонити гербіцид гліфосат до 2022 року

Європарламент хоче заборонити гербіцид гліфосат до 2022 року 24.10.2017

Депутати Європарламенту висловилися за заборону до 2022 року гербіциду гліфосат, який підозрюють у здатності викликати рак. Однак рішення європарламентарів має рекомендаційний характер.

У німецькому пиві знайшли сліди пестициду гліфосат

У німецькому пиві знайшли сліди пестициду гліфосат 25.02.2016

Німецький Федеральний інститут оцінки ризиків не бачить причин відмовлятися від улюбленого пива. Науковці зазначають, що виявлені показники пестициду залишаються в безпечних для здоров'я споживачів межах.