Гліфосат – хімічна сполука, основний компонент найпоширеніших гербіцидів.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "гліфосат". Гліфосат широко використовується в сільському господарстві, починаючи від середини 1970-х років. У 2017 році в ЄС розгорілась дискусія навколо подальшого використання гліфосату. Річ у тім, що, на думку деяких експертів, гліфосат здатен викликати в людини захворювання на рак. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.