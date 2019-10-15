Глава футбольного союзу Болгарії йде у відставку через расистський скандал

Глава Болгарського футбольного союзу (БФС) Борислав Михайлов у вівторок, 15 жовтня, оголосив про свою відставку. Він ухвалив таке рішення через гучний расистський скандал, який розгорівся в країні та у футбольному світі після матчу національних збірних з футболу Болгарії та Англії.

Гра відбіркового турніру до Євро-2020, яка відбулася напередодні, 14 жовтня, у столиці Болгарії Софії, була затьмарена расистськими витівками з боку групи болгарських вболівальників. Так, вони вигукували образи на адресу чорношкірих гравців збірної Англії, зокрема, імітуючи крики мавп, інформує Reuters. Через це матч довелося двічі переривати, щоб вгамувати пристрасті на стадіоні.

Болгарські вболівальники вигукували расистські гасла під час матчу

Раніше прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов закликав Михайлова подати у відставку через скандал і пообіцяв заморозити усі відносини уряду з БФС, включаючи фінансову підтримку, допоки Борисов залишається на чолі союзу. Через інцидент на збірну Болгарії можуть накласти штраф та інші дисциплінарні стягнення.

Англійці обіграли болгарів з рахунком 0-6. Цей матч не мав турнірного значення для хазяїв, які після семи матчів посідають передостанню сходинку у турнірній таблиці та не мають жодних шансів на вихід з групи до фінальної частини Євро-2020. Натомість збірна Англії посідає перше місце та практично гарантувала собі вихід на Євро-2020.

Нагадаємо, напередодні збірна України з футболу обіграла команду Португалії, чинного чемпіона Європи, з рахунком 2:1 та достроково вийшла на чемпіонат Європи 2020 року.

Фінальна частина Євро-2020 відбудеться з 12 червня до 12 липня наступного року. Турнір відбудеться в 12-ти різних містах 12-ти країн Європи. Фінал Євро-2020 відбудеться 12 липня на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.