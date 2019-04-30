Глава уряду Косова подав у відставку через підозри суду в Гаазі

Прем'єр-міністр Косова Рамуш Харадінай у п'ятницю, 19 липня, подав у відставку. Причиною відставки, за словами самого Харадіная, є те, що Міжнародний трибунал у Гаазі вважає його підозрюваним у причетності до насильства під час боротьби за незалежність Косова, повідомляє агенція dpa. Наступного тижня політика викликають на допит, і він пояснив, що хоче постати перед судом як пересічний "громадянин, а не очільник уряду".

Сербська влада звинувачує колишнього лідера повстанської організації "Армія визволення Косова" у злочинах, вчинених проти сербського цивільного населення під час війни в Косові у 1998-1999 роках.

У середині січня спецсуд розпочав допити в Гаазі, були допитані ще двоє колишніх посадовців "Армії визволення Косова" Рустем Мустафа-Ремі і Самі Луштаку, повідомляє агенція AFP. Косовські ЗМІ вважають, що перші звинувачення будуть висунуті вже цього року.

Раніше цього року Харадінай заявляв, що Косово відповість на всі судові запити.

Нагадаємо, Харадінай був прем'єр-міністром Косова з вересня 2017 року. Він також очолював уряд у 2004-2005 роках.