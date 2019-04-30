 Глава уряду Косова подав у відставку через підозри суду в Гаазі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.07.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Глава уряду Косова подав у відставку через підозри суду в Гаазі

Очільник уряду Косова Рамуш Харадінай заявив, що йде у відставку, оскільки Міжнародний трибунал у Гаазі вважає його причетним до злочинів під час війни в Косові у 1998-1999 роках.

Прем'єр-міністр Косово Рамуш Харадінай заявив про свою відставку

Прем'єр-міністр Косово Рамуш Харадінай заявив про свою відставку

Прем'єр-міністр Косова Рамуш Харадінай у п'ятницю, 19 липня, подав у відставку. Причиною відставки, за словами самого Харадіная, є те, що Міжнародний трибунал у Гаазі вважає його підозрюваним у причетності до насильства під час боротьби за незалежність Косова, повідомляє агенція dpa. Наступного тижня політика викликають на допит, і він пояснив, що хоче постати перед судом як пересічний "громадянин, а не очільник уряду".

DW.COM

Лідери ФРН та Франції попередили Белград та Приштину про те, що від мирного вирішення їхньої суперечки залежать відносини обох країн з ЄС. (29.04.2019)

Президенти Сербії та Косова зустрінуться в липні у Парижі задля переговорів щодо врегулювання тривалого конфлікту між двома країнами. (30.04.2019)

Сербська влада звинувачує колишнього лідера повстанської організації "Армія визволення Косова" у злочинах, вчинених проти сербського цивільного населення під час війни в Косові у 1998-1999 роках.

У середині січня спецсуд розпочав допити в Гаазі, були допитані ще двоє колишніх посадовців "Армії визволення Косова" Рустем Мустафа-Ремі і Самі Луштаку, повідомляє агенція AFP. Косовські ЗМІ вважають, що перші звинувачення будуть висунуті вже цього року.

Раніше цього року Харадінай заявляв, що Косово відповість на всі судові запити.

Нагадаємо, Харадінай був прем'єр-міністром Косова з вересня 2017 року. Він також очолював уряд у 2004-2005 роках.  

Також за темою

Kombo-Bild Kosovo Hashim Thaci und Serbien Aleksandar Vucic

Сербія та Косово домовилися про переговори щодо врегулювання суперечки 30.04.2019

Президенти Сербії та Косова зустрінуться в липні у Парижі задля переговорів щодо врегулювання тривалого конфлікту між двома країнами.

Das Logo der so genannten Kosovo Police

Напруженість у відносинах між Косовом та Сербією зростає 22.11.2018

У Белграді повідомляють про направлення Приштиною силовиків в населені сербами північні райони Косова. Натомість Приштина запевняє. що не скасує високі мита на сербські товари аж до визнання Сербією незалежності Косова.

Kosovo Primierminister Ramush Haradinaj

Косово хоче залучити США або ФРН як посередника у переговорах із Сербією 30.06.2018

Нинішні посередники із Брюсселя не можуть зрушити переговори з мертвої точки, вважає прем'єр Косова Рамуш Харадінай. Тому за справу мають взятися США або Німеччина.

Реклама

Докладно

Кирило Вишинський

Суд не звільнив Вишинського

Подільський районний суд Києва відмовив у звільненні з-під варти редактора видання "РИА Новости Украина" Вишинського.  

Вугільна теплоелектростанція

Новий рекорд для "зеленої енергетики" у ФРН

У першому півріччі 2019 року у ФРН частка гідно-, сонце-, вітроенергетики та з біомаси перевищила генерацію ТЕС та АЕС.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  