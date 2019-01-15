 Глава ПЦУ Епіфаній розраховує на поглиблення співпраці з УГКЦ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.01.2019

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Новини

Глава ПЦУ Епіфаній розраховує на поглиблення співпраці з УГКЦ

Водночас, про об'єднання цих церков не йдеться, зазначив митрополит Епіфаній. Він також привітав новий "церковний закон", ухвалений Верховною Радою 17 січня.

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній

Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Київський і всієї України Епіфаній розраховує на поглиблення співпраці з Українською греко-католицькою церквою (УГКЦ).

"Ми не говоримо про об'єднання, ми говоримо про співпрацю. Ми хочемо розпочати хорошу, плідну співпрацю між Православною церквою та Українською греко-католицькою церквою", - зазначив митрополит Епіфаній у четвер, 17 січня, під час презентації книги голови УГКЦ Святослава Шевчука у Києві. Митрополит зазначив, що така співпраця вже існує, але нині церкви хочуть її поглибити, щоб спільно в подальшому працювати для розвитку України, інформує "Інтерфакс-Україна".

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Також предстоятель ПЦУ привітав ухвалення Верховною Радою раніше у той же день так званого "церковного закону" щодо механізму зміни підпорядкування релігійними громадами. "Ці законопроекти покликані до того, щоб не було протистоянь під час переходів громад із Російської православної церкви в Православну церкву України", - сказав він, додавши, що держава має нормувати такий перехід для того, щоб цей процес відбувався мирно і без протистоянь.

Повідомив глава Православної церкви України і про дату його інтронізації. "Сьогодні я хотів би офіційно оголосити, що інтронізація відбудеться 3 лютого", - сказав митрополит Епіфаній і запросив на цей захід главу УГКЦ.

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    УПЦ МП проігнорувала об'єднавчий собор

    Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) бойкотувала об'єднавчий собор. УПЦ МП також розірвала спілкування з Константинополем і відмовилася від запрошення Варфоломія взяти участь у соборі. За даними ЗМІ, від УПЦ МП у соборі взяли участь два ієрархи - митрополит Вінницький і Барський Симеон (Шостацький) і митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр (Драбинко).

    Автор: Ольга Міщенко, Валерій Сааков


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