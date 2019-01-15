Глава ПЦУ Епіфаній розраховує на поглиблення співпраці з УГКЦ

"Ми не говоримо про об'єднання, ми говоримо про співпрацю. Ми хочемо розпочати хорошу, плідну співпрацю між Православною церквою та Українською греко-католицькою церквою", - зазначив митрополит Епіфаній у четвер, 17 січня, під час презентації книги голови УГКЦ Святослава Шевчука у Києві. Митрополит зазначив, що така співпраця вже існує, але нині церкви хочуть її поглибити, щоб спільно в подальшому працювати для розвитку України, інформує "Інтерфакс-Україна".
Також предстоятель ПЦУ привітав ухвалення Верховною Радою раніше у той же день так званого "церковного закону" щодо механізму зміни підпорядкування релігійними громадами. "Ці законопроекти покликані до того, щоб не було протистоянь під час переходів громад із Російської православної церкви в Православну церкву України", - сказав він, додавши, що держава має нормувати такий перехід для того, щоб цей процес відбувався мирно і без протистоянь.
Повідомив глава Православної церкви України і про дату його інтронізації. "Сьогодні я хотів би офіційно оголосити, що інтронізація відбудеться 3 лютого", - сказав митрополит Епіфаній і запросив на цей захід главу УГКЦ.
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Наскільки впливовою буде Православна церква України? (07.01.2019)
Наскільки впливовою буде Православна церква України? (07.01.2019)
Як в Україні створювалася помісна православна церква
Рішення Вселенського патріархату
Ще в жовтні 2018 року синод Вселенського патріархату вирішив почати процедуру надання автокефалії Українській церкві. Було скасовано указ 1686 року, згідно з яким Київська митрополія перейшла під юрисдикцію Москви, а також відновлено канонічний статус предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату Філарета та глави Української автокефальної православної церкви Макарія.
Як в Україні створювалася помісна православна церква
Нова православна церква в Україні
15 грудня 2018 року в Софійському соборі в Києві відбувся об'єднавчий помісний собор, на якому було засновано помісну православну церкву України.
Як в Україні створювалася помісна православна церква
Предстоятелем став митрополит Епіфаній
Предстоятелем помісної православної церкви України обрано митрополита Епіфанія з Української православної церкви Київського патріархату. Він вважається найближчим сподвижником очільника УПЦ КП Філарета. Сам Філарет не висував своєї кандидатури.
Як в Україні створювалася помісна православна церква
Собор в закритому режимі
В об'єднавчому соборі взяли участь 192 делегати. Засідання проходило в закритому режимі, без представників ЗМІ.
Як в Україні створювалася помісна православна церква
Не без політики
На об'єднавчому помісному соборі в Києві не обійшлося без політики. Серед учасників собору був також і президент України Петро Порошенко (ліворуч), котрий засідав у президії поруч із представником Константинопольського патріархату.
Як в Україні створювалася помісна православна церква
Незалежна й рівноправна
Українська церква стала автокефальною, тобто незалежною і рівноправною з іншими помісними церквами. Синод нової церкви буде складатися з 12 архієреїв. Кожні півроку половина синоду буде підлягати ротації, а термін повноважень члена синоду становитиме один рік.
Як в Україні створювалася помісна православна церква
"Велике державне питання"
У своєму виступі на соборі президент України Петро Порошенко подякував Вселенському патріарху Варфоломію, учасникам собору і "всім, хто вірив в те, що це можливо", "хто за це боровся". "Зараз вирішується велике державне питання, - наголосив президент. - І я хочу сказати тим, хто зібрався: ви безпосередні учасники становлення української незалежної церкви".
Як в Україні створювалася помісна православна церква
Тисячі вірян з усієї України
На Софійській площі зібралися тисячі вірян з усіх областей України, більшість приїхали в столицю організовано. На площі встановили великий екран для трансляції молебню, а також виступів президента України Петра Порошенка та представника Вселенського патріархату. У центрі Києва було посилено заходи безпеки.
Як в Україні створювалася помісна православна церква
РПЦ розірвала відносини з Константинополем
Російська православна церква (РПЦ) виступає проти надання автокефалії Українській церкві. РПЦ оголосила про розрив відносин з Константинопольським патріархатом, оскільки той позбавив чинності указ від 1686 року про передачу Москві Київської митрополії, а також зняв ухвалені РПЦ відлучення від церкви глав двох неканонічних з точки зору росіян церков в Україні та накладену РПЦ анафему на Філарета.
Як в Україні створювалася помісна православна церква
УПЦ МП проігнорувала об'єднавчий собор
Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) бойкотувала об'єднавчий собор. УПЦ МП також розірвала спілкування з Константинополем і відмовилася від запрошення Варфоломія взяти участь у соборі. За даними ЗМІ, від УПЦ МП у соборі взяли участь два ієрархи - митрополит Вінницький і Барський Симеон (Шостацький) і митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр (Драбинко).