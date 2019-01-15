Глава ПЦУ Епіфаній розраховує на поглиблення співпраці з УГКЦ

Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Київський і всієї України Епіфаній розраховує на поглиблення співпраці з Українською греко-католицькою церквою (УГКЦ).

"Ми не говоримо про об'єднання, ми говоримо про співпрацю. Ми хочемо розпочати хорошу, плідну співпрацю між Православною церквою та Українською греко-католицькою церквою", - зазначив митрополит Епіфаній у четвер, 17 січня, під час презентації книги голови УГКЦ Святослава Шевчука у Києві. Митрополит зазначив, що така співпраця вже існує, але нині церкви хочуть її поглибити, щоб спільно в подальшому працювати для розвитку України, інформує "Інтерфакс-Україна".

Також предстоятель ПЦУ привітав ухвалення Верховною Радою раніше у той же день так званого "церковного закону" щодо механізму зміни підпорядкування релігійними громадами. "Ці законопроекти покликані до того, щоб не було протистоянь під час переходів громад із Російської православної церкви в Православну церкву України", - сказав він, додавши, що держава має нормувати такий перехід для того, щоб цей процес відбувався мирно і без протистоянь.

Повідомив глава Православної церкви України і про дату його інтронізації. "Сьогодні я хотів би офіційно оголосити, що інтронізація відбудеться 3 лютого", - сказав митрополит Епіфаній і запросив на цей захід главу УГКЦ.

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