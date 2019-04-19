 Глава ОБСЄ закликає сторони конфлікту на Донбасі до перемир′я | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.04.2019

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Новини

Глава ОБСЄ закликає сторони конфлікту на Донбасі до перемир'я

Голова ОБСЄ Мирослав Лайчак закликає членів ТКГ продовжити перемовини і домовитися про припинення вогню на Донбасі.

Мирослав Лайчак

Мирослав Лайчак

Нинішній голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак у суботу, 20 квітня, закликав членів Тристоронньої контактної групи (ТКГ) продовжити переговори, щоб домогтися перемир'я на Донбасі і домовитися про стійке і незворотне припинення вогню.

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"Щодня люди на Сході України відчувають труднощі. Обов'язок сторін - гарантувати безпечне та надійне середовище, і це є ключовою умовою для будь-якого позитивного розвитку, зокрема поліпшення важкої гуманітарної ситуації", - зазначив Лайчак у заяві, оприлюдненій на сайті ОБСЄ.

Голова ОБСЄ наголосив, що глибоко шкодує, що ТКГ та її робоча група з питань безпеки не змогли домовитися про Великоднє перемир'я на Сході України.

Нагадаємо, що 18 квітня представниця України в гуманітарній підгрупі ТКГ щодо врегулювання на Донбасі Ірина Геращенко повідомила, що Росія відмовилася підтримати ініціативу України щодо оголошення Великоднього перемир'я. Перемир'я мало набути чинності опівдні 19 квітня.

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