 Глава Німецького футбольного союзу подав у відставку через годинник від Суркіса | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.04.2019

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Новини

Глава Німецького футбольного союзу подав у відставку через годинник від Суркіса

Через низку скандалів глава Німецького футбольного союзу Райнгард Ґріндель пішов зі своєї посади. Його звинувачують у приховуванні доходів та отриманні дорогого годинника від Григорія Суркіса.

Екс-голова Німецького футбольного союзу Райнгард Ґріндель

Райнгард Ґріндель був змушений піти у відставку через низку скандалів

Президент Німецького футбольного союзу (DFB) Райнгард Ґріндель (Reinhard Grindel) пішов у відставку. Про це під час телефонної конференції він повідомив керівництво DFB у вівторок, 2 квітня, йдеться у заяві союзу.

Це рішення невідкладно набуло чинності. Відтепер Німецьким футбольним союзом керуватимуть двоє його віце-президентів Райнер Кох (Rainer Koch) та Райнгард Раубалль (Reinhard Rauball). Обрання нового президента відбудеться на з'їзді DFB 27 вересня.

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Очільник Німецького футбольного союзу Райнгард Ґріндель заявив, що боротьба з дискримінацією та солідарність є головними його принципами. Раніше німецький футболіст Месут Езіл звинуватив союз у расизмі. (26.07.2018)

Останнім часом Ґріндель став об'єктом жорсткої критики через публікації у ЗМІ, що поставили під питання чесність футбольного функціонера. Перша з них, у журналі Spiegel, стосувалася платежів загальною сумою близько 78 тисяч євро, що Ґріндель отримав від одного з підрядників Німецького футбольного союзу - компанії DFB-Medien Verwaltungs-Gesellschaft. Ці гроші він заробив у 2016-2017 роках як голова наглядової ради підприємства, але не повідомив про них публічно.

Проте ще більшого резонансу набув скандал через дорогий годинник, який Ґріндель отримав від українського олігарха Григорія Суркіса. Згідно з інформацією газети Bild, яку було оприлюднено на початку цього тижня, декілька років тому Суркіс подарував німецькому футбольному функціонеру коштовний годинник, вартість якого складала приблизно 6 тисяч євро. Цей годинник Ґріндель також не задекларував. Натомість він заявив журналістам, що вважає це суто приватним подарунком. "Це було питанням ввічливості - прийняти цей подарунок", - заявив функціонер, на думку якого це не створювало жодного конфлікту інтересів. Пізніше він все ж вибачився за рішення взяти коштовний подарунок.

Григорій Суркіс на засіданні виконкому УЄФА

Останньою краплею став годинник від Григорія Суркіса

Із Суркісом, який протягом 12 років обіймав посаду глави Федерації футболу України, німецького функціонера пов'язувала спільна робота у виконкомі УЄФА. Ґріндель керував DFB майже три роки - з квітня 2016 року. Це найменший термін на посаді голови союзу за всю історію його існування. До цього він обіймав посади фінансового директора союзу, а також був депутатом Бундестагу і журналістом німецького мовника ZDF. Попри скандали він поки що зберігає свої посади в УЄФА та ФІФА.

Нагадаємо, що в 2015 році попердник Ґрінделя на посаді президент Німецького футбольного союзу Вольфґанґ Нірсбах (Wolfgang Niersbach) також пішов зі своєї посади на тлі сумнівних фінансових оборудок. Причиною відставки стали звинувачення Нірсбаха у причетності до корупційних схем навколо Чемпіонату світу 2006 року в Німеччині. Після цього скандалу Ґріндель обіцяв боротися за прозорість роботи DFB.

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Німеччина виправдовується за гроші для ФІФА - DW Новини (22.10.2015)

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