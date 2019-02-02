Глава міноборони Німеччини застерігає від повернення до "холодної війни"

На тлі заяв США та Росії про призупинення участі в договорі про ракети середньої та меншої дальності очільниця міноборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн застерігає від повернення до часів "холодної війни".
Міністерка оборони Німеччини Урсула дер Ляєн (Ursula von der Leyen) застерегла від повернення у часи "холодної війни" з огляду на дебати довкола Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД).
"У НАТО ми єдині щодо того, що ми не можемо перенести прості відповіді 70-х і 80-х років на теперішній час", - заявила німецька міністерка в понеділок, 4 лютого, під час відвідування базованих у Литві солдатів Бундесверу, цитує агенція dpa. На думку фон дер Ляєн, "ми потребуємо нових відповідей, нових рішень".
Як повідомлялося, 1 лютого держсекретар США Майкл Помпео оголосив про призупинення участі США у ДРСМД. Наступного дня президент Росії Володимир Путін заявив, що його країна також призупиняє участь в угоді. США переконані, що виробництво Росією ракети SSC-8 порушує умови ДРСМД. Москва це заперечує.
Тим часом депутати німецького Бундестагу запропонували Росії варіант порятунку угоди: розмістити спірні ракети 9М729 (за класифікацією НАТО - SSC-8) на сході країни так, щоб вони не могли після запуску досягнути Європи.
До підписання ДРСМД у 1987 році Північноатлантичний альянс розміщував ракети в Європі у відповідь на загрозу застосування ракет з боку СРСР. Ракети середньої дальності вважаються найбільш небезпечними, оскільки здатні досягати цілі упродовж декількох хвилин і не залишають супротивникові шансів підготуватися до удару і відбити його.
Договір про роззброєння був підписаний генеральним секретарем ЦК КПРС Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом 8 грудня 1987 року. Договір є безстроковим, однак кожна сторона має право його розірвати, надавши переконливі докази про необхідність такого кроку.