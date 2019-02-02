Глава міноборони Німеччини застерігає від повернення до "холодної війни"

Міністерка оборони Німеччини Урсула дер Ляєн (Ursula von der Leyen) застерегла від повернення у часи "холодної війни" з огляду на дебати довкола Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД).

"У НАТО ми єдині щодо того, що ми не можемо перенести прості відповіді 70-х і 80-х років на теперішній час", - заявила німецька міністерка в понеділок, 4 лютого, під час відвідування базованих у Литві солдатів Бундесверу, цитує агенція dpa. На думку фон дер Ляєн, "ми потребуємо нових відповідей, нових рішень".

Як повідомлялося, 1 лютого держсекретар США Майкл Помпео оголосив про призупинення участі США у ДРСМД. Наступного дня президент Росії Володимир Путін заявив, що його країна також призупиняє участь в угоді. США переконані, що виробництво Росією ракети SSC-8 порушує умови ДРСМД. Москва це заперечує.

Тим часом депутати німецького Бундестагу запропонували Росії варіант порятунку угоди: розмістити спірні ракети 9М729 (за класифікацією НАТО - SSC-8) на сході країни так, щоб вони не могли після запуску досягнути Європи.

До підписання ДРСМД у 1987 році Північноатлантичний альянс розміщував ракети в Європі у відповідь на загрозу застосування ракет з боку СРСР. Ракети середньої дальності вважаються найбільш небезпечними, оскільки здатні досягати цілі упродовж декількох хвилин і не залишають супротивникові шансів підготуватися до удару і відбити його.

Договір про роззброєння був підписаний генеральним секретарем ЦК КПРС Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом 8 грудня 1987 року. Договір є безстроковим, однак кожна сторона має право його розірвати, надавши переконливі докази про необхідність такого кроку.