Глава МВС ФРН Зеегофер: Сутичкам у Хемніці немає виправдання

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) переконаний, що смерть місцевого жителя не може бути виправданням для масових сутичок у саксонському місті Хемніц.

"Я глибоко співчуваю родичам загиблого від ножа", - заявив федеральний міністр у вівторок, 28 серпня. Стурбованість населення йому зрозуміла. "Але я також хочу чітко сказати, що це за жодних обставин не виправдовує заклики до насильства чи насильницькі сутички", - цитує Зеегофера агенція dpa. Акції протесту в Хемніці, учасники яких нападали на іноземців, були спричинені вбивством у ніч на 26 серпня 35-річного німця.

Раніше в опозиції вже встигли розкритикувати відсутність реакції Зеегофера. Так, заступник голови фракції Зелених у Бундестазі Константін фон Нотц (Konstantin von Notz) назвав "скандальним", що глава МВС "протягом днів мовчить щодо подій у Хемніці".

Хулігани з'їжджалися до Хемніца з усієї країни

Зеегофер також зазначив, що саксонська поліція опинилась у складній ситуації через масові сутички. Якщо вона звернеться по допомогу до Берліна, то федеральний уряд її надасть, сказав міністр.

Як повідомлялось, у демонстрації ввечері 27 серпня взяли участь кілька тисяч людей. Попри підкріплення, які поліція Хемніца отримала з Дрездена та Лейпцига, у результаті сутичок щонайменше шестеро людей отримали поранення. Речниця поліції визнала, що правоохоронці не розраховували на таку велику кількість демонстрантів у Хімніці, передає агенція AFP.

Відомство з охорони конституції Саксонії повідомило, що хоча основну частину учасників акції руху "Pro Chemnitz" складали місцеві праворадикали, до Хемніца приїхали також хулігани з усієї Німеччини. За даними відомства, членів руху мобілізували за допомогою соціальних мереж.

Причиною сутичок у Хемніці стало вбивство 35-річного німця. Трагедія сталася під час бійки на місцевому святі, в якій, за даними поліції, брали участь близько десяти представників різних національностей. Наступного дня на демонстрацію в місті вийшли близько 800 осіб, деякі з яких нападали на іноземців. В уряді ФРН різко засудили такі напади праворадикалів. Пізніше суд видав два ордери на арешт 22-річного іракця та 23-річного сирійця, які брали участь у бійці. У понеділок на демонстрації вийшли кілька тисяч осіб.