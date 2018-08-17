 Глава МВС ФРН Зеегофер: Сутичкам у Хемніці немає виправдання | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.08.2018

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Новини

Глава МВС ФРН Зеегофер: Сутичкам у Хемніці немає виправдання

Міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер заявив, що смерть місцевого жителя не може бути виправданням насильству і сутичкам у Хемніці. Поліція визнала, що не очікувала настільки масових протестів.

Очільник МВС Німеччини Горст Зеегофер засудив сутички у Хемніці

Очільник МВС Німеччини Горст Зеегофер засудив сутички у Хемніці

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) переконаний, що смерть місцевого жителя не може бути виправданням для масових сутичок у саксонському місті Хемніц.

"Я глибоко співчуваю родичам загиблого від ножа", - заявив федеральний міністр у вівторок, 28 серпня. Стурбованість населення йому зрозуміла. "Але я також хочу чітко сказати, що це за жодних обставин не виправдовує заклики до насильства чи насильницькі сутички", - цитує Зеегофера агенція dpa. Акції протесту в Хемніці, учасники яких нападали на іноземців, були спричинені вбивством у ніч на 26 серпня 35-річного німця. 

Раніше в опозиції вже встигли розкритикувати відсутність реакції Зеегофера. Так, заступник голови фракції Зелених у Бундестазі Константін фон Нотц (Konstantin von Notz) назвав "скандальним", що глава МВС "протягом днів мовчить щодо подій у Хемніці".

Хулігани з'їжджалися до Хемніца з усієї країни

Зеегофер також зазначив, що саксонська поліція опинилась у складній ситуації через масові сутички. Якщо вона звернеться по допомогу до Берліна, то федеральний уряд її надасть, сказав міністр.

Як повідомлялось, у демонстрації ввечері 27 серпня взяли участь кілька тисяч людей. Попри підкріплення, які поліція Хемніца отримала з Дрездена та Лейпцига, у результаті сутичок щонайменше шестеро людей отримали поранення. Речниця поліції визнала, що правоохоронці не розраховували на таку велику кількість демонстрантів у Хімніці, передає агенція AFP.

DW.COM

Під час зіткнень у Хемніці, які почалися через загибель місцевого жителя, були поранені шестеро демонстрантів. Акції відбулися уже і в Дюссельдорфі. (28.08.2018)

Після вбивства громадянина ФРН - ймовірно, біженцями - у Хемніці на сході Німеччини почалися заворушення. DW - про те, що вже відомо про інцидент, і на що чекати далі. (27.08.2018)

Відомство з охорони конституції Саксонії повідомило, що хоча основну частину учасників акції руху "Pro Chemnitz" складали місцеві праворадикали, до Хемніца приїхали також хулігани з усієї Німеччини. За даними відомства, членів руху мобілізували за допомогою соціальних мереж.

Причиною сутичок у Хемніці стало вбивство 35-річного німця. Трагедія сталася під час бійки на місцевому святі, в якій, за даними поліції, брали участь близько десяти представників різних національностей. Наступного дня на демонстрацію в місті вийшли близько 800 осіб, деякі з яких нападали на іноземців. В уряді ФРН різко засудили такі напади праворадикалів. Пізніше суд видав два ордери на арешт 22-річного іракця та 23-річного сирійця, які брали участь у бійці. У понеділок на демонстрації вийшли кілька тисяч осіб.

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