Глава МВС Румунії подав у відставку після скандалу із вбивством дівчини

Міністр внутрішніх справ Румунії Ніколає Мога у вівторок, 30 липня, подав у відставку, не пропрацювавши й тижня на посаді. Підставою для відставки стали закиди щодо роботи поліції після вбивства двох дівчат. Дії правохоронців викликали різку критику в суспільства та спричинила масові протести у країні.

З огляду на президентські вибори у Румунії в листопаді цього року даний скандал може мати й подальші політичні наслідки, зазначає агентство dpa.

Поліція 19 годин шукала дівчину після того, як вона сама повідомила про своє місцезнаходження

15-річна Александра зникла в середу, 24 липня, на півдні Румунії. Вона хотіла дістатися до рідного села автостопом. Згодом вона тричі телефонувала до поліції з мобільного телефону. Дівчина повідомила правоохоронцям, що її викрали, і сказала, в якому саме будинку в місті Каракал її тримають. Вона стверджувала, що її били та ґвалтували. Крім того, жінка, яка живе поруч з цим будинком, чула крики і також повідомила про це поліції. Однак правоохоронці не відреагували на дзвінки жертви та жінки.

Попри вказівки дівчини, поліції знадобилося понад 12 годин, щоб знайти цей будинок. Потім поліцейські подали клопотання про ордер на обшук попри те, що в надзвичайних ситуаціях, як ця, він їм не потрібен. Вони чекали на ордер до світанку. З моменту останнього дзвінка дівчини минуло 19 годин.

Під час обшуку будинку та саду слідчі знайшли людські останки та коштовності Александри. Поліцейські також затримали 65-річного підозрюваного. Спочатку чоловік стверджував, що не знайомий із дівчиною і не міг пояснити, чому вона користувалася його телефоном. Потім, за словами адвоката підозрюваного, чоловік таки визнав, що вбив 15-річну Александру та ще одну 18-річну дівчину, яка зникла безвісти у квітні, нібито за відмову займатися з ним сексом. Після цього він спалив їхні тіла. Утім, у прокуратурі спочатку відкинули версію нападника і підозрюють його у торгівлі дітьми та зґвалтуванні.

Реакція поліції на дзвінки Александри викликала обурення у суспільстві. Тисячі демонстрантів у Бухаресті та інших містах країни вийшли на вулиці у суботу, 27 липня, та звинуватили поліцію у некомпетентності. Крім того, демонстранти розкритикували судову реформу в країні та звинуватили правлячих соціал-демократів в ослабленні системи кримінальної юстиції через внесені ними зміни.