 Глава МВС обіцяє жорсткі дії поліції у разі продовження блокування автошляхів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.11.2018

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Новини

Глава МВС обіцяє жорсткі дії поліції у разі продовження блокування автошляхів

Перекриті власниками автомобілів з іноземною реєстрацією автошляхи розблокують, повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Іцініатори акції оголосили про призупинення протесту.

Євробляхи

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у середу, 21 листопада, повідомив про початок розблокування поліцією  автошляхів, перекритих власниками автомобілів з іноземною реєстрацією. Про ухвалення відповідного рішення Аваков написав у соціальній мережі Twitter.

Міністр закинув так званим "євробляхерам", що ті перетворили "право на протест в утиск прав інших". Він також застеріг, що "поліція буде працювати в рамках закону, але в разі непокори - жорстко".

На сайті Національної поліції України закликали учасників протестів припинити блокування автошляхів. У Нацполіції повідомили, що станом на ранок загальна кількість учасників протестів "євробляхерів" загалом в Україні становить понад тисячу осіб. Найбільше їх - у Дніпропетровській, Житомирській, Львівській та Чернігівській областях. Унаслідок акції протесту рух автошляхами й досі залишається частково обмеженим у семи регіонах України, зазначається на сайті Нацполіції.

DW.COM

В Україні вже другий день протестують власники автомобілів на єврономерах, так званих "євроблях". Вони блокують дороги у більшості областей країни, вимагаючи скасувати невигідні для них закони. (21.11.2018)

Верховна Рада України здешевила розмитнення легкових автомобілів та запропонувала тимчасову знижку для "євроблях". Утім, водії таких авто не задоволені змінами. DW розбиралася, як діятимуть нові правила. (09.11.2018)

У Києві власники автомобілів на єврономерах стоять біля Верховної Ради, у регіонах - пререкривають автотраси. (20.11.2018)

Нагадаємо, громадська організація "Авто Євро Сила" запланувала на 20 листопада проведення акцій громадянської непокори в кожній області України. Учасники протестів вимагають скасування двох законопроектів про внесення змін до Податкового кодексу. Напередодні власники автомобілів з європейської реєстрацією, котрі приєдналися до протесту, перекрили кілька доріг державного значення в 16 областях. 21 листопада в "Укравтодорі" повідомили про акції протесту з частковим блокуванням руху автотранспорту в 15 областях.

Згодом лідери руху "Авто Євро Сила" оголосили про призупинення акції протесту, але пообіцяли продовжити боротьбу. За їхніми словами, теперішній формат протесту став неактуальний. Вони також запевнили, що діяли в правовому полі, а рух на автошляхах - не перекривався, а лише обмежувався. У повідомленні на сторінці організації в мережі Facebook зазначається, що "Авто Євро Сила" вимагатиме від президента України Петра Порошенка ветування ухвалених законопроектів.

В "Укравтодорі" агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили про відсутність скупчення автомобілів на перекритих водіями автомобілів з європейською реєстрацією автошляхах. "Протестувальники пропускають автотранспорт", - зазначили у прес-службі "Укравтодору".

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