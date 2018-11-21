Глава МВС обіцяє жорсткі дії поліції у разі продовження блокування автошляхів

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у середу, 21 листопада, повідомив про початок розблокування поліцією автошляхів, перекритих власниками автомобілів з іноземною реєстрацією. Про ухвалення відповідного рішення Аваков написав у соціальній мережі Twitter.

Міністр закинув так званим "євробляхерам", що ті перетворили "право на протест в утиск прав інших". Він також застеріг, що "поліція буде працювати в рамках закону, але в разі непокори - жорстко".

На сайті Національної поліції України закликали учасників протестів припинити блокування автошляхів. У Нацполіції повідомили, що станом на ранок загальна кількість учасників протестів "євробляхерів" загалом в Україні становить понад тисячу осіб. Найбільше їх - у Дніпропетровській, Житомирській, Львівській та Чернігівській областях. Унаслідок акції протесту рух автошляхами й досі залишається частково обмеженим у семи регіонах України, зазначається на сайті Нацполіції.

Нагадаємо, громадська організація "Авто Євро Сила" запланувала на 20 листопада проведення акцій громадянської непокори в кожній області України. Учасники протестів вимагають скасування двох законопроектів про внесення змін до Податкового кодексу. Напередодні власники автомобілів з європейської реєстрацією, котрі приєдналися до протесту, перекрили кілька доріг державного значення в 16 областях. 21 листопада в "Укравтодорі" повідомили про акції протесту з частковим блокуванням руху автотранспорту в 15 областях.

Згодом лідери руху "Авто Євро Сила" оголосили про призупинення акції протесту, але пообіцяли продовжити боротьбу. За їхніми словами, теперішній формат протесту став неактуальний. Вони також запевнили, що діяли в правовому полі, а рух на автошляхах - не перекривався, а лише обмежувався. У повідомленні на сторінці організації в мережі Facebook зазначається, що "Авто Євро Сила" вимагатиме від президента України Петра Порошенка ветування ухвалених законопроектів.

В "Укравтодорі" агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили про відсутність скупчення автомобілів на перекритих водіями автомобілів з європейською реєстрацією автошляхах. "Протестувальники пропускають автотранспорт", - зазначили у прес-службі "Укравтодору".