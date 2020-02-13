 Глава Китаю: Коронавірус - найбільша криза у сфері охорони здоров′я | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.02.2020

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Глава Китаю: Коронавірус - найбільша криза у сфері охорони здоров'я

Китайський лідер Сі Цзіньпін назвав новий коронавірус найбільшою кризою у сфері охорони здоров'ї з часів створення КНР. Утім, запевнив він, вплив коронавірусу на економіку країни та суспільство буде короткостроковим.

Китайський лідер Сі Цзіньпін під час відвідин одного з центрів контролю та попередження коронавірусу

Китайський лідер Сі Цзіньпін під час відвідин одного з центрів контролю та попередження коронавірусу, 10 лютого 2020 року

Лідер Китаю Сі Цзіньпін назвав коронавірус найбільшою кризою у сфері охорони здоров'я з часу створення Китайської Народної Республіки в 1949 році. Про це він заявив у неділю, 23 лютого, під час засідання щодо координації зусиль з профілактики та боротьби з епідемією.

За словами Сі Цзіньпіна, нинішній вірус поширюється швидше, ніж усі попередні, кількість заражених є найвищою, а також його важко уникнути і контролювати. "Це - криза для нас і велике випробування", - наголосив китайський лідер, цитує агенція новин AFP.

DW.COM

У Південній Кореї повідомили про двох померлих через коронавірус за останню добу, тож кількість жертв зросла до п'яти. У країні виявили 46 нових випадків зараження, нині зафіксовано 602 інфікованих новим вірусом людей. (23.02.2020)

У Венеції дочасно завершили карнавал через побоювання поширення коронавірусу на півночі Італії. Станом на 23 лютого в країні зафіксували вже понад сотню осіб, інфікованих коронавірусом. (23.02.2020)

Спалах коронавірусу вразив не лише людей, а й економіку КНР. Показники імпорту й експорту істотно скорочуються, а автопродажі впали на 92 відсотки. Центробанк оголосив намір підтримати обтяжену епідемією економіку. (22.02.2020)

Вплив коронавірусу на економіку КНР

Епідемія коронавірусу, констатував Сі, "неминуче" матиме великий вплив на китайську економіку та суспільство, але йдеться, запевнив він, про короткострокові та контрольовані ефекти. Лідер КНР також закликав органи влади зробити висновки з недопрацювань у протистоянні поширенню коронавірусу.

Нагадаємо, з початку епідемії у грудні минулого року в материковому Китаї від нового вірусу, за офіційними даними, померли щонайменше 2442 людини. Кількість інфікованих станом на неділю зросла майже до 77 тисяч людей. При цьому вірус поширився також у понад 25 інших країнах. Останніми днями сильний спалах спостерігається в Італії, де лише за кілька днів кількість інфікованих зросла до понад 130 людей, дві людини померли.

Разом з тим, за даними китайської влади, станом на кінець дня суботи, 22 лютого, загалом  22 888 пацієнтів, які вилікувалися від корона вірусу, виписали з китайських лікарень, повідомляє державна інформагенція "Сіньхуа".

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Душ від коронавірусу в Китаї (13.02.2020)

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