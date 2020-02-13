Глава Китаю: Коронавірус - найбільша криза у сфері охорони здоров'я

Лідер Китаю Сі Цзіньпін назвав коронавірус найбільшою кризою у сфері охорони здоров'я з часу створення Китайської Народної Республіки в 1949 році. Про це він заявив у неділю, 23 лютого, під час засідання щодо координації зусиль з профілактики та боротьби з епідемією.

За словами Сі Цзіньпіна, нинішній вірус поширюється швидше, ніж усі попередні, кількість заражених є найвищою, а також його важко уникнути і контролювати. "Це - криза для нас і велике випробування", - наголосив китайський лідер, цитує агенція новин AFP.

Вплив коронавірусу на економіку КНР

Епідемія коронавірусу, констатував Сі, "неминуче" матиме великий вплив на китайську економіку та суспільство, але йдеться, запевнив він, про короткострокові та контрольовані ефекти. Лідер КНР також закликав органи влади зробити висновки з недопрацювань у протистоянні поширенню коронавірусу.

Нагадаємо, з початку епідемії у грудні минулого року в материковому Китаї від нового вірусу, за офіційними даними, померли щонайменше 2442 людини. Кількість інфікованих станом на неділю зросла майже до 77 тисяч людей. При цьому вірус поширився також у понад 25 інших країнах. Останніми днями сильний спалах спостерігається в Італії, де лише за кілька днів кількість інфікованих зросла до понад 130 людей, дві людини померли.

Разом з тим, за даними китайської влади, станом на кінець дня суботи, 22 лютого, загалом 22 888 пацієнтів, які вилікувалися від корона вірусу, виписали з китайських лікарень, повідомляє державна інформагенція "Сіньхуа".