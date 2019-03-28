Глава Держдепу США вказав на відмінність ситуацій з Голанами і Кримом

Державний секретар США Майк Помпео висловився про відмінності анексії Голанських висот Ізраїлем і півострова Крим Росією. "Не може бути більш різних ситуацій, ніж ці", - заявив Помпео, виступаючи на слуханнях в Сенаті США у вівторок, 9 квітня.

Голани стали частиною Ізраїлю після того, як він "піддався нападу". "Він оборонявся, його існування було під загрозою", - наголосив глава Держдепартаменту. На думку Помпео, захоплення Голанських висот було необхідним для того, щоб "продовжувати захищатися" від сирійського режиму.

"Росія ж так не оборонялася. Росія обрала момент, щоб захопити територію у народу, який не становив для неї жодної загрози", - пояснив Майк Помпео.

Трамп визнав суверенітет Ізраїлю на Голанах

25 березня президент США Дональд Трамп підписав декларацію про визнання суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами. Рішення американського президента засудили Євросоюз, Ліга арабських держав, Туреччина, Сирія, Іран, Росія та інші країни. Дії Вашингтона не знайшли підтримки і на екстреному засіданніРади безпеки ООН по цій темі.

Питання належності стратегічно важливих Голанських висот уже протягом багатьох десятиліть є однією з найбільш суперечливих тем конфлікту на Близькому Сході. Ізраїль у ході війни 1967 року захопив більшу частину цього регіону і в 1981 році анексував його. Відповідно до норм міжнародного права анексовані райони Голанських висот залишаються сирійською територією, окупованою Ізраїлем.