Глава Гонконгу назвала "мертвим" законопроєкт, який спричинив протести

Глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам у вівторок, 9 липня, заявила про остаточне припинення роботи над скандальним законопроєктом про екстрадицію громадян до КНР, який викликав масові протести. За її словами, документ є "повністю мертвим", а робота уряду над ним є "повним провалом". "Я повторюю, немає жодного плану (щодо відновлення роботи з ухвалення документу. - Ред.), законопроєкт мертвий", - заявила вона під час пресконференції, передає агенція Reuters.

Втім, ця заява Лам не задовольнила активістів, які вимагають виконання усіх їхніх вимог і вже анонсували нові акції протесту. За словами одного з лідерів активістів Джошуа Вонга, демонстранти, окрім від повної відмови від намірів ухвалити законопроєкт про екстрадицію, вимагають, зокрема, проведення нових вільних виборів та припинення переслідування протестувальників.

Демонстранти також вимагають від Лам піти у відставку та провети незалежне розслідування дій поліції під час протестів. Вони також закликають уряд відмовитись від характеристики акції протесту 12 червня як "бунту". "Піти у відставку - це не проста справа для голови адміністрації, і я все ще маю поклик та зобов'язання служити народу Гонконгу", - заявила у відповідь Лам, додавши, що сподівається на те, що суспільство дасть їй новий шанс.

Нагадаємо, останніми тижнями сотні тисяч жителів Гонконгу виходили на демонстрації проти ухвалення закону про екстрадицію правопорушників за запитом китайської влади. За даними організаторів, в акціях брали участь понад мільйон людей. Це були найбільші протести в Гонконзі з часу передачі цієї колишньої британської колонії Китаю в 1997 році. Раніше Лам заявляла, що розгляд суперечливого законопроєкту призупинений на невизначений строк, оскільки громадськість висловлює сумніви щодо цього документа, а в місті потрібно відновити спокій.