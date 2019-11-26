Глава адміністрації прем'єр-міністра Мальти пішов у відставку

На Мальті пішов у відставку глава адміністрації прем'єр-міністра Джозефа Муската. Востаннє ім'я Кіта Шембрі згадувалось у ЗМІ у зв'язку з розслідуванням вбивства у 2017 році журналістки Дафни Каруани Галіції. Джозеф Мускат у вівторок, 26 листопада, підтвердив відставку керівника своєї адміністрації, однак не назвав її причин.

Тим часом у той же день поліція Мальти заявила, що у справі про вбивство Галіції були допитані нові свідки. Газета Times of Malta з посиланням на поінформовані джерела повідомляє, що Шембрі входить в їх число.

Тиск на главу адміністрації мальтійського прем'єра посилився після того, як 20 листопада був затриманий бізнесмен Йорген Фенек, підозрюваний у причетності до вбивства журналістки. Берегова охорона перехопила його яхту, на якій Фенек намагався покинути Мальту. Шенбрі, як і міністр у справах туризму Конрад Міцці, підозрюється в отриманні грошей від затриманого бізнесмена.

Дафне Каруана Галіція загинула восени 2017 року. За версією слідства, в орендованому нею автомобілі спрацював дистанційний вибуховий пристрій. Раніше репортерка скаржилася на погрози на її адресу. Незадовго до загибелі вона займалася розслідуванням щодо глави уряду країни і двох його найближчих помічників у зв'язку з підозрами в корупції. У липні 2018 року генеральна прокуратура Мальти заявила, що слідство не змогло довести корупційні зв'язки прем'єр-міністра.