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Гжегож Схетина

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Гжегож Схетина". Гжегож Схетина є колишнім міністром закордонних справ Польщі.

Польський політик Гжегож Схетина обіймав посаду міністра закордонних справ Польщі з 2014 до 2015 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Варшаві тисячі демонстрантів вийшли на протест проти уряду консерваторів

У Варшаві тисячі демонстрантів вийшли на протест проти уряду консерваторів 06.05.2017

Маніфестанти у Варшаві незадоволені політикою правоконсервативного уряду Польщі. Вони вважають, що вона загрожує польській демократії. У правлячій партії критику відкидають.
Польський президент підписав ухвалений зі скандалом бюджет

Польський президент підписав ухвалений зі скандалом бюджет 13.01.2017

Представник правлячої партії Анджей Дуда не відреагував на заклики опозиції не підписувати бюджет.
Польська опозиція призупинила блокування зали Сейму

Польська опозиція призупинила блокування зали Сейму 12.01.2017

Опозиція заявила про часткове досягнення мети протесту та закликала президента Польщі не підписувати ухвалений бюджет на 2017 рік.
Польський Сенат схвалив скандальний бюджет, протест опозиції в Сеймі триває

Польський Сенат схвалив скандальний бюджет, протест опозиції в Сеймі триває 11.01.2017

Правляча партія Польщі домоглася схвалення Сенатом контроверсійного бюджету. Протистояння в Сеймі триває. У "Праві і справедливості" допускають силові дії проти депутатів меншості.
Поліція відтіснила демонстрантів від будівлі польського Сейму

Поліція відтіснила демонстрантів від будівлі польського Сейму 17.12.2016

Глава правлячої партії Ярослав Качинський і прем'єрка Польщі Беата Шидло змогли покинути будівлю парламенту. Поліція застосувала сльозогінний газ, стверджує опозиція.
Коментар: Польська опозиція завдає удару у відповідь

Коментар: Польська опозиція завдає удару у відповідь 09.05.2016

Сотні тисяч людей вийшли на вулиці Варшави, аби продемонструвати свою незгоду з політикою націонал-консервативного уряду. Більшість поляків досі підтримують владу. Але це може змінитися, вважає Бартош Дудек.
У Раді Європи закликають президента Польщі не підписувати новий закон про ЗМІ

У Раді Європи закликають президента Польщі не підписувати новий закон про ЗМІ 05.01.2016

Слідом за Єврокомісією до критики нового польського закону про ЗМІ долучилася і Рада Європи. Комісар РЄ з прав людини звернувся до президента Польщі із закликом не ставити свій підпис під документом.
Польща планує прийняти ще понад сотню етнічних поляків з Маріуполя

Польща планує прийняти ще понад сотню етнічних поляків з Маріуполя 07.10.2015

Польща готується прийняти ще понад сотню українців польського походження, які проживають в Маруполі. На початку року Варшава вже евакуювала з Донбасу близько двох сотень етнічних поляків.
Польське МЗС викликає російського посла для пояснень

Польське МЗС викликає російського посла для пояснень 26.09.2015

Варшава обурена заявами посла Росії в Польщі Сергія Андреєва. Посол стверджує, що Польща частково теж винна в розв'язанні Другової світової війни. Андреєва викличуть для пояснень в МЗС.
Угорщина готує закон для суворого контролю кордону з Сербією

Угорщина готує закон для суворого контролю кордону з Сербією 04.09.2015

На думку угорського прем’єра Віктора Орбана, якщо ЄС не захищатиме своїх кордонів, то кількість мігрантів може зрости до десятків мільйонів. Міністр закордонних справ Польщі пропонує боротися з першопричинами міграції.
Схетина: Польща відчуває тиск через економічних мігрантів з України

Схетина: Польща відчуває тиск через економічних мігрантів з України 03.09.2015

За словами глави польського МЗС, ескалація на Донбасі може спричинити величезну хвилю біженців. Тим часом, очільниця польського уряду заявляє, що її країна не може приймати економічних мігрантів.

Геофактор коротко: 21.07.2015 15:00 (Київ) 21.07.2015

Переговори в Мінську. Початок суду у справі Сенцова. Російськомовний телеканал в ЄС.
Голова МЗС Польщі: В ЄС створять російськомовний телеканал

Голова МЗС Польщі: В ЄС створять російськомовний телеканал 21.07.2015

Проект покликаний протидіяти російській пропаганді, пояснив голова МЗС Польщі Гжегож Схетина. Подробиці фінансування обговорять на конференції у Варшаві на початку вересня.
Схетина: Польща не виключає посилення допомоги Україні

Схетина: Польща не виключає посилення допомоги Україні 23.04.2015

За словами глави польського МЗС Гжегожа Схетини, у разі поновлення ескалації на Донбасі, Польща та її однодумці можуть посилити підтримку України.
Штайнмаєр: Мінські домовленості реалізовуються занадто повільно

Штайнмаєр: Мінські домовленості реалізовуються занадто повільно 03.04.2015

Глави МЗС Німеччини, Франції та Польщі під час зустрічі обговорили ситуацію на Сході України. На думку Штайнмаєра, мінські домовленості виконуються занадто повільно, однак вони вже мають певні результати.
Глава МЗС Польщі: Український конфлікт не вирішити на регіональному рівні

Глава МЗС Польщі: Український конфлікт не вирішити на регіональному рівні 25.02.2015

Глава МЗС Польщі вважає, що кризу в Україні треба вирішувати на глобальному рівні. Гарантувати безпеку можуть лише великі політичні гравці - такі як ЄС, США та Росія, переконаний Гжегож Схетина.
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