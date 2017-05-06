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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Гжегож Схетина". Гжегож Схетина є колишнім міністром закордонних справ Польщі.
Польський політик Гжегож Схетина обіймав посаду міністра закордонних справ Польщі з 2014 до 2015 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.