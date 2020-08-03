Як любителі Instagram зіпсували життя парижанам - "Європа у фокусі" (відео)

Як живуть люди, які пережили обвал моста в Генуї. Чому нідерландці вибирають життя в пересувних невеликих будинках. Угорщина через 30 років після падіння "залізної завіси": біженцям - зась!