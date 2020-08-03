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Генуя

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Генуя".

Генуя - місто на півночі Італії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Генуї відкрили новий автомобільний міст на місці старого, що обвалився

У Генуї відкрили новий автомобільний міст на місці старого, що обвалився 03.08.2020

На місці моста в Генуї, під час обвалення якого загинули 43 людини, відкрили новій міст. Родичі жертв не прийшли на церемонію, оскільки оператором нової споруди буде компанія, яка керувала старим мостом.
Як любителі Instagram зіпсували життя парижанам - Європа у фокусі (відео)

Як любителі Instagram зіпсували життя парижанам - "Європа у фокусі" (відео) 19.08.2019

Як живуть люди, які пережили обвал моста в Генуї. Чому нідерландці вибирають життя в пересувних невеликих будинках. Угорщина через 30 років після падіння "залізної завіси": біженцям - зась!
Обвал мосту в Генуї: знайдено тіла всіх зниклих безвісти, офіційно 43 загиблих

Обвал мосту в Генуї: знайдено тіла всіх зниклих безвісти, офіційно 43 загиблих 19.08.2018

Офіційне число загиблих внаслідок обвалу автомобільного мосту в Генуї зросло до 43 осіб. Влада міста оголосила про завершення операції, однак рятувальники кажуть, що продовжать пошуки під уламками мосту.

Компанія-оператор обіцяє відбудувати зруйнований у Генуї міст

Компанія-оператор обіцяє відбудувати зруйнований у Генуї міст 18.08.2018

Італійська компанія-оператор мосту в Генуї, який обвалився чотири дні тому, обіцяє відбудувати його. На відбудову мосту і допомогу Генуї планують виділити 500 мільйонів євро.

У Генуї відбулася жалобна церемонія за загиблими внаслідок обвалу мосту

У Генуї відбулася жалобна церемонія за загиблими внаслідок обвалу мосту 18.08.2018

Родини 20 загиблих відмовилися брати учать у публічній панахиді. Офіційно поки підтверджена загибель 38 людей внаслідок руйнації мосту. 18 серпня в Італії оголосили днем національної жалоби.

Обвалення мосту в Генуї: кількість загиблих зростає

Обвалення мосту в Генуї: кількість загиблих зростає 18.08.2018

Рятувальники продовжують знаходити тіла жертв на місці обвалення мосту у Генуї. Рятувально-пошукові роботи тривають.
Німецькі промисловці вимагають негайної модернізації мостів у ФРН

Німецькі промисловці вимагають негайної модернізації мостів у ФРН 16.08.2018

З огляду на зростання транспортних потоків слід переглянути строки експлуатації зведених у 1960-ті роки мостів та провести модернізацію багатьох з них, вважають німецькі промисловці.
У Генуї оголосили надзвичайний стан

У Генуї оголосили надзвичайний стан 16.08.2018

Через обвалення мосту, внаслідок чого загинуло щонайменше 39 людей, в Генуї оголосили надзвичайний стан терміном на рік. Уряд виділив 5 мільйонів євро невідкладної допомоги.
Двоє українців постраждали у Генуї, загиблих немає

Двоє українців постраждали у Генуї, загиблих немає 15.08.2018

Унаслідок обвалу мосту в Генуї громадяни України не загинули, повідомляють в українському МЗС. У консульстві в Мілані повідомили про двох постраждалих українців. Тим часом кількість загиблих від катастрофи зростає.
Обвалені мости: від Генуї до Києва

Обвалені мости: від Генуї до Києва 15.08.2018

Мости - архітектурні споруди, які вражають своєю складністю та видовищністю. Однак іноді через помилки у конструкції, втому матеріалів чи негоду вони зумовлюють жахливі катастрофи. DW пригадує деякі з них.
Обвалення мосту у Генуї: кількість жертв зростає

Обвалення мосту у Генуї: кількість жертв зростає 15.08.2018

Внаслідок обвалення автомобільного мосту в італійському місті Генуя загинули щонайменше 38 осіб. Рятувально-пошукові роботи тривали всю ніч.

No comment: Обвал чотирисмугового автомобільного мосту в Італії (14.08.2018) 14.08.2018

У портовому італійському місті Генуя частково обвалився чотирисмуговий автомобільний міст. Трагедія сталася під час сильного штормового вітру. На момент обвалу на мосту були, за попередніми даними, близько 10 автомобілів.

Обвалення мосту у Генуї: десятки загиблих

Обвалення мосту у Генуї: десятки загиблих 14.08.2018

В італійському місті Генуї обвалився автомобільний міст. Тривають рятувально-пошукові роботи, повідомляється про загибель "близько 30" осіб внаслідок катастрофи.
У Швейцарії відкрили найдовший залізничний тунель у світі

У Швейцарії відкрили найдовший залізничний тунель у світі 01.06.2016

Готардським базовим тунелем проїхав перший потяг. Будівництво найдовшого у світі залізничного тунелю тривало 17 років й обійшлося в близько 11 мільярдів євро.
Безчинства сербських футбольних хуліганів або наскільки потужні ультранаціоналісти в Сербії

Безчинства сербських футбольних хуліганів або наскільки потужні ультранаціоналісти в Сербії 15.10.2010

Експерти закликають ЄС не оминати увагою ультранаціоналістичні угруповання в Сербії. Ультранаціоналістичні угруповання з Сербії зірвали дві дні тому футбольний матч між Італією та Сербією в Генуї.