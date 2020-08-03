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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Генуя".
Генуя - місто на півночі Італії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
У портовому італійському місті Генуя частково обвалився чотирисмуговий автомобільний міст. Трагедія сталася під час сильного штормового вітру. На момент обвалу на мосту були, за попередніми даними, близько 10 автомобілів.