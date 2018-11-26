Генсек НАТО: Росія має негайно звільнити українських моряків і кораблі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у понеділок, 26 листопада, закликав Росію негайно звільнити моряків і кораблі військово-морських сил України, захоплені в районі Керченської протоки.

"Немає виправдання використанню військової сили проти українських кораблів і особового складу, тож ми закликаємо Росію негайно звільнити українських моряків і кораблі, захоплені вчора", - заявив генсек Альянсу після екстреного засідання комісії Україна-НАТО у Брюсселі.

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За його словами, учасники засідання закликають Росію забезпечити безперешкодний доступ до українських портів і свободу судноплавства в Азовському морі та в районі Керченської протоки, передає інформагенція dpa.

"Цей інцидент - нагадування про війну, яка триває в Україні. Росія має зрозуміти, що її дії матимуть наслідки", - додав генсек Альянсу. Країни-члени НАТО цілковито підтримують територіальну цілісність і суверенітет України, зазначив Столтенберг.

25 листопада російські спецпризначенці захопили три кораблі військово-морських сил України (рейдовий буксир "Яни Капу", катери "Бердянськ" і "Нікополь") в районі Керченської протоки. У відповідь на дії Росії Збройні сили України перебувають у стані повної боєготовності.

Президент України Петро Порошенко підписав указ про запровадження воєнного стану в Україні. Він пропонує запровадити воєнний стан на 30 днів, щоб не завадити початку передвиборчої кампанії. Указ про воєнний стан має затвердити Верховна Рада.

У низці держав ЄС, у США й НАТО засудили агресивні дії РФ щодо українських суден у Керченській протоці. Європа закликає сторони до деескалації.