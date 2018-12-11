Генріх Белль - один з найважливіших німецьких письменників повоєнного часу. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Генріх Белль".

Генріх Белль (1917 – 1985) вважається одним з найважливіших німецьких письменників повоєнного часу. 1972 року Белль став лауреатом Нобелівської премії з літератури. У своїх романах, оповіданнях, радіоп'єсах та політичних есе Белль пропонував соціально-критичний погляд на тоді ще молоду Федеративну Республіку Німеччину. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.