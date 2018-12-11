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Генріх Белль

Генріх Белль - один з найважливіших німецьких письменників повоєнного часу. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Генріх Белль".

Генріх Белль (1917 – 1985) вважається одним з найважливіших німецьких письменників повоєнного часу. 1972 року Белль став лауреатом Нобелівської премії з літератури. У своїх романах, оповіданнях, радіоп'єсах та політичних есе Белль пропонував соціально-критичний погляд на тоді ще молоду Федеративну Республіку Німеччину. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Олександр Солженіцин: яким його бачила Німеччина

Олександр Солженіцин: яким його бачила Німеччина 11.12.2018

100 років тому народився Олександр Солженіцин. Німеччина посідала особливе місце якщо не в житті письменника, то, принаймні, в його біографії.
Наталка Сняданко: Груповий портрет з дамою - півстоліття тому й сьогодні

Наталка Сняданко: Груповий портрет з дамою - півстоліття тому й сьогодні 05.12.2017

"Норма" - це одна з тих речей, про які кожен точно знає, що це таке, але якщо попросити розповісти про це детальніше, то з'ясовується, що скільки співрозмовників, стільки й "норм", - Наталка Сняданко, спеціально для DW.
Свято книги в місті Генріха Белля

Свято книги в місті Генріха Белля 13.03.2009

Після трагічних повідомлень з Кельна, де нещодавно завалився міський архів, настала черга хороших новин – почався літературний фестиваль Lit.Cologne.
Тисячолітня історія під уламками

Тисячолітня історія під уламками 05.03.2009

У Кельні цього тижня обвалився історичний міський архів. Це був не лише найбільший, але й найстаріший комунальний архів Німеччини. Фахівці говорять про втрату великої кількості унікальних історичних документів.
Генріх Белль і його „бажання говорити правду”

Генріх Белль і його „бажання говорити правду” 21.12.2007

21 грудня Генріху Беллю виповнилося б 90 років. Белль, чиє значення як прозаїка підтверджено Нобелівською премією, мабуть, єдиний письменник, з яким німецьке суспільство і до сьогодні не до кінця з’ясувало стосунки.