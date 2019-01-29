 Генпрокурор Венесуели вимагає розпочати розслідування проти Гуайдо | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.01.2019

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Новини

Генпрокурор Венесуели вимагає розпочати розслідування проти Гуайдо

Генпрокурор Венесуели закликав Верховний суд країни розпочати розслідування проти лідера опозиції Хуана Гуайдо та заморозити його рахунки. Крім того, він вимагає заборонити опозиціонеру залишати країну.

Хуан Гуайдо може стати невиїздним

Хуан Гуайдо може стати невиїздним

Генеральний прокурор Венесуели Тарек Вільям Сааб у вівторок, 29 січня, звернувся до Верховного суду країни з вимогою заборонити лідеру опозиції, главі Національної асамблеї Венесуели Хуану Гуайдо залишати територію країни. Також венесуельський генпрокурор закликав суд санкціонувати розслідування щодо Гуайдо, який раніше проголосив себе виконувачем обов'язків президента, а також заблокувати усі його банківські рахунки.

У телезверненні у вівторок Сааб повідомив, що розслідування стосовно Гуайдо має розпочатись у зв'язку з "різноманітними випадками насильства, що були спричинені у цій країні починаючи з 22 січня" - з дня, який передував проголошенню Гуайдо себе лідером країни, повідомляє агенція Reuters. Генпрокурор також звинуватив Гуайдо в тому, що він допомагає іншим країнам втручатися у внутрішні справи Венесуели.

Через кілька хвили після цієї заяви  Гуайдо заявив, що він не недооцінює загрозу свого ув'язнення, проте зауважив, що не вважає оголошені генпрокурором наміри "чимось новим". "Ми тут, ми продовжимо діяти і працювати, щоб протистояти гуманітарній кризі", - заявив політик під час прес-конференції.

DW.COM

26 осіб отримали смертельні вогнепальні поранення під час демонстрацій, п'ять осіб були застрелені під час рейдів силовиків, а ще 11 - під час мародерства. (29.01.2019)

Запровадженні санкції США спрямовані проти державного нафтового концерну Венесуели PdVSA. Венесуельська нафта продаватиметься, але отримані кошти підуть на рахунки, заблоковані для уряду Мадуро. (29.01.2019)

Як депутат та глава Національної асамблеї Гуайдо має імунітет від кримінальних переслідувань, якого може позбавити лише Верховний суд країни.

Нагадаємо, 28 січня глава Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо, який раніше проголосив себе виконуючим обов'язки президента країни, підписав указ про кадрові зміни в керівництві державної нафтової компанії PdVSA та її американської "доньки" CITGO. У той же день уряд США запровадив санкції проти нафтового сектора Венесуели. А радник з національної безпеки США Джон Болтон, відповідаючи на питання про те, чи Дональд Трамп обдумує військове втручання в події у Венесуелі, відповів, що Вашингтон розглядає "всі варіанти".

Хуана Гуайдо визнали фактичним лідером Венесуели низка держав, зокрема США, Канада, Бразилія, Ізраїль, Колумбія, Парагвай, Чилі, Аргентина, Пера і Еквадор. 26 січня країни Євросоюзу висунули ультиматум президенту Венесуели Ніколасу Мадуро: або впродовж восьми днів він оголосить про нові вибори в країні, або ЄС визнає Гуайдо главою країни. Цей ультиматум Мадуро рішуче відкинув. 

Жертвами насильства у Венесуелі протягом 22-25 січня, за даними ООН, стали щонайменше 43 особи. При цьому 26 осіб загинули внаслідок відкриття вогню з боку представників сил безпеки країни під час демонстрацій.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


DW.COM

Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

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Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами.

Israelischer Premier Benjamin Netanjahu

Ізраїль визнав опозиційного лідера президентом Венесуели 27.01.2019

Вслід за іншими країнами Ізраїль також визнав лідера венесуельської опозиції Хуана Гуйадо президентом країни, оголосив ізраїльський прем'єр. Тим часом Ніколас Мадуро відкинув вимогу провести у Венесуелі нові вибори.

Venezuela Krise

За кілька днів у Венесуелі було вбито 43 особи - ООН 29.01.2019

26 осіб отримали смертельні вогнепальні поранення під час демонстрацій, п'ять осіб були застрелені під час рейдів силовиків, а ще 11 - під час мародерства.

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