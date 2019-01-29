Генпрокурор Венесуели вимагає розпочати розслідування проти Гуайдо

Генеральний прокурор Венесуели Тарек Вільям Сааб у вівторок, 29 січня, звернувся до Верховного суду країни з вимогою заборонити лідеру опозиції, главі Національної асамблеї Венесуели Хуану Гуайдо залишати територію країни. Також венесуельський генпрокурор закликав суд санкціонувати розслідування щодо Гуайдо, який раніше проголосив себе виконувачем обов'язків президента, а також заблокувати усі його банківські рахунки.

У телезверненні у вівторок Сааб повідомив, що розслідування стосовно Гуайдо має розпочатись у зв'язку з "різноманітними випадками насильства, що були спричинені у цій країні починаючи з 22 січня" - з дня, який передував проголошенню Гуайдо себе лідером країни, повідомляє агенція Reuters. Генпрокурор також звинуватив Гуайдо в тому, що він допомагає іншим країнам втручатися у внутрішні справи Венесуели.

Через кілька хвили після цієї заяви Гуайдо заявив, що він не недооцінює загрозу свого ув'язнення, проте зауважив, що не вважає оголошені генпрокурором наміри "чимось новим". "Ми тут, ми продовжимо діяти і працювати, щоб протистояти гуманітарній кризі", - заявив політик під час прес-конференції.

Як депутат та глава Національної асамблеї Гуайдо має імунітет від кримінальних переслідувань, якого може позбавити лише Верховний суд країни.

Нагадаємо, 28 січня глава Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо, який раніше проголосив себе виконуючим обов'язки президента країни, підписав указ про кадрові зміни в керівництві державної нафтової компанії PdVSA та її американської "доньки" CITGO. У той же день уряд США запровадив санкції проти нафтового сектора Венесуели. А радник з національної безпеки США Джон Болтон, відповідаючи на питання про те, чи Дональд Трамп обдумує військове втручання в події у Венесуелі, відповів, що Вашингтон розглядає "всі варіанти".

Хуана Гуайдо визнали фактичним лідером Венесуели низка держав, зокрема США, Канада, Бразилія, Ізраїль, Колумбія, Парагвай, Чилі, Аргентина, Пера і Еквадор. 26 січня країни Євросоюзу висунули ультиматум президенту Венесуели Ніколасу Мадуро: або впродовж восьми днів він оголосить про нові вибори в країні, або ЄС визнає Гуайдо главою країни. Цей ультиматум Мадуро рішуче відкинув.

Жертвами насильства у Венесуелі протягом 22-25 січня, за даними ООН, стали щонайменше 43 особи. При цьому 26 осіб загинули внаслідок відкриття вогню з боку представників сил безпеки країни під час демонстрацій.