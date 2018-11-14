 Генпрокуратура РФ має нові підозри щодо фінансиста Браудера | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.11.2018

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Новини

Генпрокуратура РФ має нові підозри щодо фінансиста Браудера

В Росії заявили, що фінансист Вільям Браудер був зацікавлений у смерті Сергія Магнітського. Браудер назвав це відповіддю російської влади на справу Скрипалів.

Голова інвестфонду Hermitage Capital Management Вільям Браудер

Голова інвестфонду Hermitage Capital Management Вільям Браудер

Генеральна прокуратура РФ підозрює очільника інвестфонду Hermitage Capital Management Вільяма Браудера в причетності до отруєння юриста Сергія Магнітського, який загинув у російському СІЗО у 2009 році. Магнітського та кількох інших партнерів Браудера могли отруїти "диверсійними хімічними речовинами, що містять сполуки алюмінію", повідомив представник Генеральної прокуратури РФ Михайло Александров у понеділок, 19 листопада. "Були отримані дані, що вказують на насильницький характер смерті цих осіб", - пояснив Александров.

Відповідно до цієї версії, отрута "спровокувала розвиток гострої печінкової недостатності, і таким чином була інсценована картина природної смерті". При цьому Браудер, який був шефом Магнітського, на думку слідства, "мав мотив для його фізичного усунення з метою приховування скоєних ним злочинів".

У Генпрокуратурі РФ не виключили скасування вироку у справі про смерть Магнітського і відновлення розслідування. В кінці 2012 року був виправданий заступник начальника СІЗО "Бутирка" Дмитро Кратов, який був обвинувачений у тому, що його недбалість призвела до смерті юриста.

16 листопада щодо Браудера було порушено кримінальну справу за звинуваченням у створенні злочинного співтовариства і керівництва ним, заявили в Генпрокуратурі. На думку слідства, ця організація скоює тяжкі економічні злочини з кінця 1990-х років. Британського фінансиста мають оголосити в міжнародний розшук, на його майно буде накладено арешт.

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Браудер назвав ці обвинувачення відповіддю Росії на справу Скрипалів. "Гарячкові галюцинації Путіна, якого впіймали на отруєнні Скрипалів, вилилися в звинувачення на мою адресу в чотирьох вбивствах, включаючи отруєння Сергія Магнітського", - заявив фінансист. Він зазначив, що його запідозрили у вбивстві Магнітського напередодні переговорів у Нідерландах, на яких представники всіх країн-членів Євросоюзу обговорять можливе ухвалення аналога "акту Магнітського". "По-кафкіанському, якщо не сказати більше", - сказав Браудер.

Загибель Магнітського викликала міжнародний резонанс і стала приводом для прийняття в 2012 році в США і пізніше в Канаді ініційованого Браудером "акту Магнітського", що передбачає санкції щодо осіб, відповідальних за порушення прав людини та принципу верховенства права в РФ. У 2016 році Конгрес США ухвалив законопроект, що розширює дії "акту Магнітського" на всі країни світу. У Росії фінансист вже двічі був заочно визнаний винним в несплаті податків і навмисному банкрутстві.

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