Генпрокуратура РФ має нові підозри щодо фінансиста Браудера

Генеральна прокуратура РФ підозрює очільника інвестфонду Hermitage Capital Management Вільяма Браудера в причетності до отруєння юриста Сергія Магнітського, який загинув у російському СІЗО у 2009 році. Магнітського та кількох інших партнерів Браудера могли отруїти "диверсійними хімічними речовинами, що містять сполуки алюмінію", повідомив представник Генеральної прокуратури РФ Михайло Александров у понеділок, 19 листопада. "Були отримані дані, що вказують на насильницький характер смерті цих осіб", - пояснив Александров.

Відповідно до цієї версії, отрута "спровокувала розвиток гострої печінкової недостатності, і таким чином була інсценована картина природної смерті". При цьому Браудер, який був шефом Магнітського, на думку слідства, "мав мотив для його фізичного усунення з метою приховування скоєних ним злочинів".

У Генпрокуратурі РФ не виключили скасування вироку у справі про смерть Магнітського і відновлення розслідування. В кінці 2012 року був виправданий заступник начальника СІЗО "Бутирка" Дмитро Кратов, який був обвинувачений у тому, що його недбалість призвела до смерті юриста.

16 листопада щодо Браудера було порушено кримінальну справу за звинуваченням у створенні злочинного співтовариства і керівництва ним, заявили в Генпрокуратурі. На думку слідства, ця організація скоює тяжкі економічні злочини з кінця 1990-х років. Британського фінансиста мають оголосити в міжнародний розшук, на його майно буде накладено арешт.

Браудер назвав ці обвинувачення відповіддю Росії на справу Скрипалів. "Гарячкові галюцинації Путіна, якого впіймали на отруєнні Скрипалів, вилилися в звинувачення на мою адресу в чотирьох вбивствах, включаючи отруєння Сергія Магнітського", - заявив фінансист. Він зазначив, що його запідозрили у вбивстві Магнітського напередодні переговорів у Нідерландах, на яких представники всіх країн-членів Євросоюзу обговорять можливе ухвалення аналога "акту Магнітського". "По-кафкіанському, якщо не сказати більше", - сказав Браудер.

Загибель Магнітського викликала міжнародний резонанс і стала приводом для прийняття в 2012 році в США і пізніше в Канаді ініційованого Браудером "акту Магнітського", що передбачає санкції щодо осіб, відповідальних за порушення прав людини та принципу верховенства права в РФ. У 2016 році Конгрес США ухвалив законопроект, що розширює дії "акту Магнітського" на всі країни світу. У Росії фінансист вже двічі був заочно визнаний винним в несплаті податків і навмисному банкрутстві.