Генплан Києва

Ревіталізація "хрущовок": чи може Україна запозичити досвід Європи? (відео)

Кольорові та комфортні будинки замість обшарпаних "хрущовок" - так ревіталізували житло часів соціалізму у ФРН та інших європейських країнах. Чому ж в Україні ніяк не вдається вдихнути нове життя у проблемні "хрущовки"?