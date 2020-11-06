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Генплан Києва

Генплан Києва - генеральний план розвитку Києва. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Генплан Києва".

Уперше генеральний план Києва було розроблено в 1938 році. Нині генеральний план Києва оновлюється кожні п'ять роки. Щоразу він затверджується Київською міською радою. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Ефект Кличка: як чинному меру втретє вдалося перемогти в Києві

Ефект Кличка: як чинному меру втретє вдалося перемогти в Києві 06.11.2020

Віталій Кличко знову керуватиме українською столицею наступні п'ять років. Що допомогло ексбоксеру втретє поспіль перемогти в Києві - технології чи реальні досягнення? В чому секрет його успіху?

Хрущовки, "гудбай"? Як у Києві реставрують старе житло (20.02.2020) 20.02.2020

Попри те, що в Україні близько одного мільярда квадратних метрів житла є застарілим, масова ревіталізація будинків, зокрема, так званих "хрущовок" і "сталінок", ніяк не почнеться. Київ наразі може похвалитись лише одним успішним проєктом.

Ревіталізація хрущовок: чи може Україна запозичити досвід Європи? (відео)

Ревіталізація "хрущовок": чи може Україна запозичити досвід Європи? (відео) 07.02.2020

Кольорові та комфортні будинки замість обшарпаних "хрущовок" - так ревіталізували житло часів соціалізму у ФРН та інших європейських країнах. Чому ж в Україні ніяк не вдається вдихнути нове життя у проблемні "хрущовки"?

Ревіталізація "хрущовок": чому в Україні не працює досвід Європи? (07.02.2020) 07.02.2020

Кольорові та комфортні будинки замість сірих, обшарпаних "хрущовок" - так ревіталізували житло часів соціалізму у Німеччині та інших європейських країнах. Чому ж в Україні ніяк не вдається вдихнути нове життя у проблемні "хрущовки"?
Проєкт генерального плану Києва передбачає дві нові лінії метро

Проєкт генерального плану Києва передбачає дві нові лінії метро 16.12.2019

Проєкт генерального плану Києва передбачає будівництво двох нових ліній метрополітену. Він також передбачає збільшення площі парків та скверів і зменшення площі індустріальних підприємств.
Кияни хочуть повернути столиці історичне обличчя

Кияни хочуть повернути столиці історичне обличчя 30.06.2011

1 липня очікується заснування громадської ініціативи "Повернемо Києву історичне обличчя". Її засновники – громадська ініціатива "Збережемо старий Київ" і Всеукраїнський центр сприяння підприємницькій діяльності.
Суперечлива інвестиція: у Києві на місці скверу постає супермаркет Billa

Суперечлива інвестиція: у Києві на місці скверу постає супермаркет Billa 16.07.2010

Трирічна боротьба місцевих мешканців поки без результатів: на місці зеленої зони відпочинку у Дарницькому районі Києва будується супермаркет Billa. Це перший такого роду конфлікт із західними інвесторами.
Еколог: «Київ – не є найбруднішим містом Європи. Але може стати»

Еколог: «Київ – не є найбруднішим містом Європи. Але може стати» 11.12.2009

Українські екологи не погоджуються з німецькими колегами, які визнали Київ найбільш забрудненою столицею Європи. Однак якщо міська влада і надалі ігноруватиме проблеми довкілля, Києву загрожуватиме екологічна катастрофа.