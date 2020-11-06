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Генплан Києва - генеральний план розвитку Києва. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Генплан Києва".
Уперше генеральний план Києва було розроблено в 1938 році. Нині генеральний план Києва оновлюється кожні п'ять роки. Щоразу він затверджується Київською міською радою. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Попри те, що в Україні близько одного мільярда квадратних метрів житла є застарілим, масова ревіталізація будинків, зокрема, так званих "хрущовок" і "сталінок", ніяк не почнеться. Київ наразі може похвалитись лише одним успішним проєктом.
Кольорові та комфортні будинки замість обшарпаних "хрущовок" - так ревіталізували житло часів соціалізму у ФРН та інших європейських країнах. Чому ж в Україні ніяк не вдається вдихнути нове життя у проблемні "хрущовки"?
Кольорові та комфортні будинки замість сірих, обшарпаних "хрущовок" - так ревіталізували житло часів соціалізму у Німеччині та інших європейських країнах. Чому ж в Україні ніяк не вдається вдихнути нове життя у проблемні "хрущовки"?