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Європейська Комісія планує послабити нормативи щодо використання ГМО. Утім, далеко не всі країни ЄС підтримують такі наміри.
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