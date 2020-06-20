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Гельзенкірхен

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Гельзенкірхен".

Глеьзенкірхен – місто на заході Німеччині у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія. У Гельзенкірхені проживає понад 260 тисяч осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Гельзенкірхені відкрили перший пам'ятник Леніну в Західній Німеччині

У Гельзенкірхені відкрили перший пам'ятник Леніну в Західній Німеччині 20.06.2020

У центрі Рурської області - місті Гельзенкірхен - встановили перший пам'ятник радянському лідеру Володимиру Леніну в Західній Німеччині.
Рух дизельних автомобілів обмежать ще у двох містах Німеччини

Рух дизельних автомобілів обмежать ще у двох містах Німеччини 15.11.2018

Починаючи з липня наступного року, в Ессені та Ґельзенкірхені на окремих вулицях заборонять рух дизельних автомобілів, що відповідають стандартам "Євро-4" та "Євро-5".
У Німеччині пройшли акції проти ксенофобії

У Німеччині пройшли акції проти ксенофобії 16.09.2018

Учасники демонстрацій в Кельні, Дортмунді і Гельзенкірхені виступали за гуманну політику щодо біженців, проти расизму і сегрегації.
Ймовірного екс-охоронця Бен Ладена повертають до Німеччини

Ймовірного екс-охоронця Бен Ладена повертають до Німеччини 13.07.2018

Адмінсуд у Гельзенкірхені визнав видворення ймовірного екс-охоронця Усами Бен Ладена "грубим порушенням" принципів правової держави. Самі А. відправили до Тунісу.
«Володарі сердець» - Шальке 04 з Гельзенкірхена

«Володарі сердець» - Шальке 04 з Гельзенкірхена 17.08.2010

Мабуть, немає другого німецького клубу, де б бажання перемоги у чемпіонаті було настільки сильним, як у ФК "Шальке 04". Востаннє їм це вдалося аж далекого 1958 року під час сьомого німецького турніру.
Мусульмани обурені футбольним гімном

Мусульмани обурені футбольним гімном 05.08.2009

"Шальке 04" - звичайний німецький футбольний клуб з шахтарського міста Гельзенкірхена. В написаному десятки років тому гімні клубу жартома згадується пророк Магомет. Мусульмани обурені.