Гельзенкірхен

«Володарі сердець» - Шальке 04 з Гельзенкірхена

Мабуть, немає другого німецького клубу, де б бажання перемоги у чемпіонаті було настільки сильним, як у ФК "Шальке 04". Востаннє їм це вдалося аж далекого 1958 року під час сьомого німецького турніру.