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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Гельзенкірхен".
Глеьзенкірхен – місто на заході Німеччині у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія. У Гельзенкірхені проживає понад 260 тисяч осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.