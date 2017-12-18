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Гейдельберг

Гейдельберг - місто на південному заході Німеччини.

Місто Гейдельберг розташовано у федеральній землі Баден-Вюртемберг. Населення міста становить близько 156 тисяч осіб.

360 градусів: романтичний Гейдельберг (відео)

360 градусів: романтичний Гейдельберг (відео) 18.12.2017

Відвідайте замок, що став символом німецького романтизму, та прогуляйтеся містом, оспіваним Ґете та багатьма іншими поетами, під час екскурсії Гейдельбергом у відео 360 градусів.
Міста з України та Німеччини створили мережу для вирішення спільних проблем

Міста з України та Німеччини створили мережу для вирішення спільних проблем 01.12.2017

По чотири міста з України та Німеччини створили мережу обміну досвідом для реалізації містобудівних проектів. Від України в неї увійшли Київ, Харків, Львів та Миколаїв.

Анатомія щастя, або Як мерці грають у баскетбол в Гейдельберзі

"Анатомія щастя", або Як мерці грають у баскетбол в Гейдельберзі 10.10.2017

Пройтись виставкою, на якій тебе оточують забальзамовані людські тіла, - таке можливо в західнонімецькому місті Гейдельберзі. У новому музеї знайшли свій дім понад 130 експонатів, які більше 20 років подорожували світом.
Фоторепортаж: Сучасний український театр на фестивалі в Німеччині

Фоторепортаж: Сучасний український театр на фестивалі в Німеччині 09.05.2017

Вистави, перформанси, конкурс серед молодих драматургів - такою була українська програма театрального фестивалю в німецькому місті Гейдельберзі. Найяскравіші враження - у фотодобірці DW.
Вийти із клітки. Як Україна була почесною гостею театрального фестивалю в Гейдельберзі

Вийти із клітки. Як Україна була почесною гостею театрального фестивалю в Гейдельберзі 08.05.2017

Українці вразили публіку театрального фестивалю в Гейдельберзі відвертими виставами про війну на Донбасі, Крим, Голодомор, пам'ять про Другу світову, боротьбу за свободу й пошуки ідентичності. Репортаж DW.
Павло Ар'є: На Заході вже ніхто не асоціює український театр із російським

Павло Ар'є: "На Заході вже ніхто не асоціює український театр із російським" 05.05.2017

Як революція та війна допомагають українському театру пробиватися на Захід? Якою Україну побачать на театральному фестивалі в Гейдельберзі? Розмова з куратором української програми, драматургом Павлом Ар'є.
Фотогалерея: Найкрасивіші міські центри Німеччини

Фотогалерея: Найкрасивіші міські центри Німеччини 07.02.2017

Від великих до найменших: німецькі міста з найпривабливішими міськими центрами.
Мер Гейдельберга не вбачає у розмові з консулом Росії про Крим визнання анексії

Мер Гейдельберга не вбачає у розмові з консулом Росії про Крим визнання анексії 10.03.2016

Обер-бургомістр Гейдельберга Екарт Вюрцнер пояснив обговорення партнерства з Сімферополем із генконсулом Росії намаганням знайти шляхи підтримки дружніх відносин з мешканцями міста.
Відразу три німецьких міста потрапили до Мережі креативних міст

Відразу три німецьких міста потрапили до "Мережі креативних міст" 01.12.2014

Скорпіонс, Скутер та Моцарт допомогли трьом німецьким містам цього року потрапити до "Мережі креативних міст" ЮНЕСКО.
Доторкнутися до історії: університет Гейдельберга

Доторкнутися до історії: університет Гейдельберга 05.04.2013

Жоден німецький університет так добре не зберіг свою ідентичність як гейдельберзький. Вірність традиціям університет плекає і в дослідженнях, серед яких пошуки відповіді на "великі питання людства".
Популярність літніх курсів німецької мови зростає

Популярність літніх курсів німецької мови зростає 28.08.2007

У Німеччині ціла низка університетів пропонує літні мовні курси. Найпопулярнішими, мабуть, можна вважати семінари, що відбуваються в університеті міста Гейдельберг.