Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Гейдельберг - місто на південному заході Німеччини.
Місто Гейдельберг розташовано у федеральній землі Баден-Вюртемберг. Населення міста становить близько 156 тисяч осіб.
Українці вразили публіку театрального фестивалю в Гейдельберзі відвертими виставами про війну на Донбасі, Крим, Голодомор, пам'ять про Другу світову, боротьбу за свободу й пошуки ідентичності. Репортаж DW.