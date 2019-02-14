Гедеон - єпископ Української православної церкви Московського патріархату. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Гедеон".

Єпископ Гедеон є намісником новоствореного Десятинного монастиря в Києві. Гедеон відомий тим, що позивався до Верховної Ради через підтримку українськими депутатами звернення президента України Петра Порошенка про надання Томосу про автокефалію Православній церкві в Україні та вимагав скасувати рішення парламенту. 14 лютого 2019 року єпископа Гедеона не пустили в Україну, коли він повертався з поїздки до США, на паспортному контролі в київському аеропорту "Бориспіль" у нього конфіскували український паспорт, який було оголошено недійсним. Українська сторона пояснила позбавили українського громадянства, оскільки Гедеон дав неправдиву інформацію під час його отримання. Як повідомляється, Гедеон начебто має також американське та російське громадянство. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.