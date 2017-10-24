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Гаррі Поттер - літературний персонаж, головний герої серії романів англійської письменниці Джоан Роулінг.
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У Лондоні відбулася прем’єра п’єси "Гаррі Поттер та прокляте дитя". Сценарій написав британський драматург Джек Торн на основі нової історії Джоан Роулінг. Одночасно стартував продаж однойменної книги.
Фільми про чаклуна-початківця Гаррі Поттера рясніють спец-ефектами. Усе комп’ютерна анімація? Виявляється, що ні. В цьому фанати саги переконаються навесні, відвідавши виставку в студії, де знімали легендарну стрічку.