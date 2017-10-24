Гаррі Поттер

Чемпіонат світу з квідичу: все як у Гаррі Поттера, лише без магії (25.07.2016)

Про квідич знають всі, хто читав книжки або дивився фільми про Гаррі Поттера. Але і реальному світі вже грають у спорт для чарівників. Найкращі команди боролися за звання чемпіона світу в Німеччині.