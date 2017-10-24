Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Гаррі Поттер

Гаррі Поттер - літературний персонаж, головний герої серії романів англійської письменниці Джоан Роулінг.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Гаррі Поттер". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Виставка в Лондоні: ласкаво просимо до Гаррі Поттера

Виставка в Лондоні: ласкаво просимо до Гаррі Поттера 24.10.2017

У Британській бібліотеці демонструється виставка, присвячена 20-річному ювілею Гаррі Поттера - хлопчика-чарівника, головного героя серії книжок письменниці Джоан Роулінг та низки фільмів, знятих за мотивами цих книжок.
Виставка у Британській бібліотеці до 20-річчя Гаррі Поттера

Виставка у Британській бібліотеці до 20-річчя Гаррі Поттера 24.10.2017

У Британській бібліотеці демонструється виставка, присвячена 20-річному ювілею Гаррі Поттера - хлопчика-чарівника, головного героя серії книжок письменниці Джоан Роулінг та низки фільмів, знятих за мотивами цих книжок.

Школа Гаррі Поттера в польському замку (30.12.2016) 30.12.2016

Чаклувати, боротися з казковими тваринами, знімати закляття, змішувати магічні напої в стилі романів про Гаррі Поттера - все це пропонує школа чарівників у польському замку Чоха.

Назад у Гоґвортс: Гаррі Поттер і прокляте дитя

Назад у Гоґвортс: "Гаррі Поттер і прокляте дитя" 01.08.2016

Найвідоміший у світі чарівник повертається. Через 9 років після останньої книги про Гаррі Поттера ми можемо дізнатися, що сталося після перемоги над Самі-знаєте-ким. Нова книга називається "Гаррі Поттер і прокляте дитя".

Подвійна прем’єра для Гаррі Поттера: нова книга та п’єса про знаменитого чарівника (01.08.2016) 01.08.2016

У Лондоні відбулася прем’єра п’єси "Гаррі Поттер та прокляте дитя". Сценарій написав британський драматург Джек Торн на основі нової історії Джоан Роулінг. Одночасно стартував продаж однойменної книги.

Чемпіонат світу з квідичу: все як у Гаррі Поттера, лише без магії (25.07.2016) 25.07.2016

Про квідич знають всі, хто читав книжки або дивився фільми про Гаррі Поттера. Але і реальному світі вже грають у спорт для чарівників. Найкращі команди боролися за звання чемпіона світу в Німеччині.

Зізнання в любові британцям напередодні Brexit (22.06.2016) 22.06.2016

У Європи є чимало причин любити британців та британське. А у Великобританії - залишатись в ЄС.
Гаррі Поттер знову в центрі уваги в Лондоні

Гаррі Поттер знову в центрі уваги в Лондоні 07.06.2016

Гаррі Поттер повертається - тепер він батько і державний службовець у міністерстві магії. 7 червня в Лондоні відбудеться прем’єра п’єси на основі наступної книжки про хлопчика-чарівника.
Гаррі Поттер повертається - влітку вийде восьма книжка

Гаррі Поттер повертається - влітку вийде восьма книжка 11.02.2016

На відміну від попередніх книжок, "Гаррі Поттер і прокляте дитя" буде трохи незвичною для читача, бо вийде у формі п’єси.
Дж. К. Ролінґ - авторці книжок про Гаррі Поттера 50 років

Дж. К. Ролінґ - авторці книжок про Гаррі Поттера 50 років 31.07.2015

З Днем народження, Дж. К. Ролінґ! Авторка книг про Гаррі Поттера святкує ювілей. Півстоліття - це справді магічний рубіж, принаймні у світі людей...
Навіщо письменникам псевдоніми?

Навіщо письменникам псевдоніми? 01.08.2013

Авторка "Гаррі Поттера" Джоан Роулінг опублікувала свій перший кримінальний роман "Зозуля кличе" під чоловічим псевдонімом "Роберт Гелбрейт". Навіщо їй та іншим успішним авторам публікуватися під чужими іменами?
Фанати Гаррі Поттера зможуть заглянути за куліси фільмів, але в Лондоні

Фанати Гаррі Поттера зможуть заглянути за куліси фільмів, але в Лондоні 05.10.2011

Фільми про чаклуна-початківця Гаррі Поттера рясніють спец-ефектами. Усе комп’ютерна анімація? Виявляється, що ні. В цьому фанати саги переконаються навесні, відвідавши виставку в студії, де знімали легендарну стрічку.
Останній відлік до таємничого проекту авторки книг про Гаррі Поттера

Останній відлік до таємничого проекту авторки книг про Гаррі Поттера 17.06.2011

Британська письменниця Дж. К. Роулінґ за тиждень презентує фанатам свого героя Гаррі Поттера свій новий проект. Це не буде нова книга, але достеменно так і невідомо, що саме вона задумала.
Гаррі Поттер: народився в Шотландії – помер в британській Палестині

Гаррі Поттер: народився в Шотландії – помер в британській Палестині 04.06.2011

Книги про маленького мага Гаррі Поттера давно стали бестселерами у світі. Справжні ж поттеромани штурмують місця, пов’язані з біографією персонажу: шотландське кафе та ізраїльський цвинтар.
«Гаррі Поттер» встановлює нові касові рекорди

«Гаррі Поттер» встановлює нові касові рекорди 17.07.2009

На екрани кінотеатрів вийшов новий фільм «Гаррі Поттер і Напівкровний Принц». Як і пророкували критики, шоста стрічка із серії про учня школи чарівників б’є всі рекорди. У захваті навіть Ватикан.
Гаррі Поттер поп-музики, ще один романтичний юнак та шведські рокери

Гаррі Поттер поп-музики, ще один романтичний юнак та шведські рокери 02.06.2009

Неймовірно, але факт: запальна Lady GaGa із хітом Poker Face після тринадцяти тижнів на вершині нарешті скинута з Олімпу німецьких чартів.
Інші статті