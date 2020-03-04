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Ганноверський ярмарок

Найбільша промислова виставка світу у Ганновері.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ганноверський ярмарок".

Які заходи світового масштабу скасували через коронавірус (фотогалерея)

Які заходи світового масштабу скасували через коронавірус (фотогалерея) 04.03.2020

По всьому світу через поширення коронавірусу скасовуються масові заходи і зачиняються музеї. Зачепила епідемія Лейпцизький книжковий ярмарок та міжнародну туристичну виставку ITB. Два дні через вірус не працював і Лувр.
Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус

Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус 04.03.2020

По всьому світу через поширення коронавірусу скасовуються масові заходи і зачиняються музеї. Зачепила епідемія Лейпцизький книжковий ярмарок та міжнародну туристичну виставку ITB. Два дні через вірус не працював і Лувр.
Кожен четвертий верстат у Німеччині вже підключений до інтернету

Кожен четвертий верстат у Німеччині вже підключений до інтернету 03.04.2019

Індустрія 4.0 стала реальністю. У ФРН дедалі більше "розумних фабрик", що використовують у промисловості штучний інтелект, свідчить опитування галузевого об'єднання Bitkom.
Ганноверський ярмарок: як виглядатиме Індустрія 4.0

Ганноверський ярмарок: як виглядатиме Індустрія 4.0 24.04.2018

Гнучке, швидке, розумне і підключене до мережі виробництво - саме це мають на увазі під Індустрією 4.0. Зазирнути у майбутнє пропонує Ганноверський ярмарок. Репортаж DW.
Індустрія 4.0: у Ганновері відкрився найбільший промисловий ярмарок світу

Індустрія 4.0: у Ганновері відкрився найбільший промисловий ярмарок світу 22.04.2018

Канцлерка Меркель налаштована на стрімкий прогрес Німеччини у високотехнологічній сфері. Партнером ярмарку цього року стала Мексика.

Ганноверський ярмарок: у центрі уваги мережева індустрія майбутнього

Ганноверський ярмарок: у центрі уваги мережева індустрія майбутнього 23.04.2017

Найбільша промислова виставка світу відкрилася у Ганновері. Очікується участь більше шести тисяч виробників та 200 тисяч гостей.
Комп'ютерний ярмарок CeBIT: усе з усім пов'язане мережею

Комп'ютерний ярмарок CeBIT: усе з усім пов'язане мережею 20.03.2017

Усепроникні інтернет-технології зробили комп'ютерний ярмарок CeBIT схожим на інші галузеві ярмарки. Однак саме цей захід змушує відвідувачів замислитись над майбутнім економіки.

Прощальний тур: теплий прийом для Обами в Німеччині (25.04.2016) 25.04.2016

Президент Барак Обама зустрівся з канцлеркою ФРН Анґелою Меркель в Ганновері на найбільшому у світі ярмарку промислових технологій. У 2015 році США стали торговельним партнером Німеччини №1, випередивши Францію.

Як німці дізналися про Чорнобильську трагедію - DW Новини (25.04.2016) 25.04.2016

Прощальний візит до Європи: як Обаму приймали у Німеччині. Боротьба з корупцією по-одеськи: чи відчули інвестори поліпшення. Чорнобильські роковини: як східні та західні німці довідалися про трагедію.
Обама хоче завершення перемовини щодо ЗВТ з ЄС ще за свого президентства

Обама хоче завершення перемовини щодо ЗВТ з ЄС ще за свого президентства 24.04.2016

Німецька канцлерка Анґела Меркель та президент США Барак Обама хочуть, аби ЄС та США якомога швидше уклали угоду про зону вільної торгівлі. Обама сподівається на завершення перемовин до кінця 2016 року.
Обама прибув до Німеччини з дводенним візитом

Обама прибув до Німеччини з дводенним візитом 24.04.2016

Президент США зустрінеться з канцлеркою Німеччини у відомому замку Герренгаузен. Обговорять вони, зокрема, і врегулювання кризи в Україні.
У центрі переговорів Меркель та Обами - вільна торгівля і кризи в Сирії та Україні

У центрі переговорів Меркель та Обами - вільна торгівля і кризи в Сирії та Україні 24.04.2016

Президент США візьме участь у відкритті Ганноверського ярмарку та у міні-саміті за участі чотирьох лідерів країн Євросоюзу. Мова йтиме, зокрема, про зону вільної торгівлі, Україну та Сирію.
Меркель кличе європейських лідерів на неформальний міні-саміт з Обамою

Меркель кличе європейських лідерів на неформальний міні-саміт з Обамою 20.04.2016

Анґела Меркель запросила президента Франції Франсуа Олланда та глав урядів Італії і Великобританії Маттео Ренці та Девіда Кемерона на неформальну зустріч під час візиту президента США Барака Обами до ФРН.
Сукня, надрукована на 3-D принтері

CeBIT-2016: пишні шоу і звичайні дроти 16.03.2016

Одні учасники CeBIT надають перевагу пишним шоу та гламуру, інші - представляють свою продукцію вкрай скромно, зосереджуючись на найважливішому. Враження з міжнародного комп'ютерного ярмарку контрастів в Ганновері.
Обама та Меркель зустрінуться у квітні 2016 року на Ганноверському ярмарку

Обама та Меркель зустрінуться у квітні 2016 року на Ганноверському ярмарку 31.12.2015

Очікують, що американський президент та бундесканцлерка обговорять у Ганновері питання створення між США та Євросоюзом трансатлантичної зони вільної торгівлі.
Ганноверський ярмарок: роботи стають розумними

Ганноверський ярмарок: роботи стають розумними 13.04.2015

Майбутнє промисловості - у цифрових технологіях. До виробничих процесів залучається дедалі більше роботів. Як це працює, широкий загал може побачити на Ганноверському ярмарку.
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