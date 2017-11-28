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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ганна Соломатіна".
Ганна Соломатіна – колишня керівниця одного з департаментів у Національному агентстві із запобігання корупції. До листопада 2017 року Ганна Соломатіна очолювала департамент фінансового контролю та моніторингу образу життя Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК). Соломатіна пішла у відставку, звинувативши НАЗК у фальсифікації результатів перевірок декларацій українських можновладців. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.