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Ганна Соломатіна – колишня керівниця одного з департаментів у Національному агентстві із запобігання корупції. До листопада 2017 року Ганна Соломатіна очолювала департамент фінансового контролю та моніторингу образу життя Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК). Соломатіна пішла у відставку, звинувативши НАЗК у фальсифікації результатів перевірок декларацій українських можновладців. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.