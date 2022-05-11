Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.
У російському "Газпромі" підтвердили скорочення зменшення обсягів подачі газу через українську ГТС. Раніше ОГТСУ повідомив про припинення прийому газу на ГВС "Сохранівка".
Урядова коаліція у Болгарії ледь не розпалася. Причина - розбіжності щодо постачання Україні зброї. Однак урешті-решт компроміс було знайдено. Чи спрацює він?
Через дії дій російських окупантів Україна зупиняє транзит газу до Європи через газовимірювальну станцію "Сохранівка" в Луганської області, повідомляє Оператор ГТС України.
ФРН форсує процес відмови від газу з Росії та орендувала плавучі регазифікаційні установки. У країні заплановано запуск одразу чотирьох СПГ-терміналів, зокрема, у Вільгельмсгафені.
Австрійська міністерка економіки впевнена, що ні Австрія, ні Німеччина не зможуть впоратися з ембарго на імпорт газу з Росії. Водночас Відень не має наміру оплачувати постачання газу у рублях, як вимагає Москва.
Разом із шостим пакетом санкцій Євросоюз починає розривати найважливіші економічні зв'язки з Росією, наголошує оглядач FAZ Ніколас Буссе. Але лише санкцій, вважає він, для перемоги України замало.
Глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в інтерв'ю DW розповів про ризики пошкодження української ГТС і необхідність пришвидшити темпи скорочення імпорту російського газу Німеччиною.
Голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в інтерв'ю DW розповів про ризики пошкодження української ГТС. Також він пояснив, чому без ембарго на російський газ і нафту не обійтися.
У Болгарії існують усі передумови для успішного й доленосного впливу з боку Росії. На тлі війни в Україні в цьому ховається величезна небезпека, вважає Александер Андреєв.
На засіданні Ради ЄС усі держави пообіцяли, що дотримуватимуться санкцій проти Росії. У ЄС підтвердили, що не платитимуть Росії за газ за рублевою схемою.
Росія вимагає платити за газ у рублях, а у Єврокомісії вважають це порушенням санкцій ЄС? У Брюсселі пояснюють, що це не зовсім так. DW відповідає на основні запитання.
64-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події другої половини четверга, 28 квітня.
За два місяці з початку війни проти України РФ доставила в ЄС палива на суму приблизно 44 мільярди євро.
63-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події другої половини середи, 27 квітня.
Польща та Болгарія почали отримувати газ з інших країн ЄС одразу після того, як його перекрив "Газпром". Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн заявила, що таким кроком Росія шкодить сама собі.
Канцлер Австрії Карл Негаммер назвав фейком повідомлення російських ЗМІ щодо згоди Відня платити за постачання російського газу рублями.
© 2022 Deutsche Welle |
Захист даних |
Дані про доступ для користувачів з обмеженими можливостями |
Legal notice |
Contact