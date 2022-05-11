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Газ

Обсяги прокачування російського газу українською ГТС скоротилися

Обсяги прокачування російського газу українською ГТС скоротилися 11.05.2022

У російському "Газпромі" підтвердили скорочення зменшення обсягів подачі газу через українську ГТС. Раніше ОГТСУ повідомив про припинення прийому газу на ГВС "Сохранівка".
Болгарія: таємні постачання зброї Україні, урядова криза та геніальний хід

Болгарія: таємні постачання зброї Україні, урядова криза та геніальний хід 11.05.2022

Урядова коаліція у Болгарії ледь не розпалася. Причина - розбіжності щодо постачання Україні зброї. Однак урешті-решт компроміс було знайдено. Чи спрацює він?
Україна обмежує транзит російського газу до Європи через окупацію

Україна обмежує транзит російського газу до Європи через окупацію 10.05.2022

Через дії дій російських окупантів Україна зупиняє транзит газу до Європи через газовимірювальну станцію "Сохранівка" в Луганської області, повідомляє Оператор ГТС України.

Від газової труби до СПГ: як Німеччина прагне позбутися залежності від Росії

Від газової труби до СПГ: як Німеччина прагне позбутися залежності від Росії 09.05.2022

ФРН форсує процес відмови від газу з Росії та орендувала плавучі регазифікаційні установки. У країні заплановано запуск одразу чотирьох СПГ-терміналів, зокрема, у Вільгельмсгафені.
Австрія наполягає на відмові від газового ембарго проти Росії

Австрія наполягає на відмові від газового ембарго проти Росії 06.05.2022

Австрійська міністерка економіки впевнена, що ні Австрія, ні Німеччина не зможуть впоратися з ембарго на імпорт газу з Росії. Водночас Відень не має наміру оплачувати постачання газу у рублях, як вимагає Москва.
Коментар: Шостий пакет санкцій ЄС, або Перерізання пуповини Росії

Коментар: Шостий пакет санкцій ЄС, або Перерізання пуповини Росії 05.05.2022

Разом із шостим пакетом санкцій Євросоюз починає розривати найважливіші економічні зв'язки з Росією, наголошує оглядач FAZ Ніколас Буссе. Але лише санкцій, вважає він, для перемоги України замало.
Глава Нафтогазу України: Потрібне повне ембарго на нафту й газ із Росії

Глава "Нафтогазу України": Потрібне повне ембарго на нафту й газ із Росії 04.05.2022

Глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в інтерв'ю DW розповів про ризики пошкодження української ГТС і необхідність пришвидшити темпи скорочення імпорту російського газу Німеччиною.

Юрій Вітренко про ембарго на російський газ і українську ГТС (03.05.2022) 03.05.2022

Голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в інтерв'ю DW розповів про ризики пошкодження української ГТС. Також він пояснив, чому без ембарго на російський газ і нафту не обійтися.
Коментар: Болгарія - російська територія за Дунаєм?

Коментар: Болгарія - російська територія за Дунаєм? 03.05.2022

У Болгарії існують усі передумови для успішного й доленосного впливу з боку Росії. На тлі війни в Україні в цьому ховається величезна небезпека, вважає Александер Андреєв.
У Євросоюзі передбачають допомогу газом Україні

У Євросоюзі передбачають допомогу газом Україні 02.05.2022

На засіданні Ради ЄС усі держави пообіцяли, що дотримуватимуться санкцій проти Росії. У ЄС підтвердили, що не платитимуть Росії за газ за рублевою схемою.
Чи є сплата за російський газ у рублях порушенням санкцій ЄС

Чи є сплата за російський газ у рублях порушенням санкцій ЄС 02.05.2022

Росія вимагає платити за газ у рублях, а у Єврокомісії вважають це порушенням санкцій ЄС? У Брюсселі пояснюють, що це не зовсім так. DW відповідає на основні запитання.
Байден запросив у Конгресу США 33 мільярди доларів для України

Байден запросив у Конгресу США 33 мільярди доларів для України 28.04.2022

64-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події другої половини четверга, 28 квітня.
З початку війни ЄС купив у РФ енергоносіїв на 44 мільярди євро - звіт

З початку війни ЄС купив у РФ енергоносіїв на 44 мільярди євро - звіт 28.04.2022

За два місяці з початку війни проти України РФ доставила в ЄС палива на суму приблизно 44 мільярди євро.

У німецькому МЗС розкрили деталі постачання озброєнь Україні

У німецькому МЗС розкрили деталі постачання озброєнь Україні 27.04.2022

63-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події другої половини середи, 27 квітня.
Фон дер Ляєн: Польща та Болгарія вже отримують газ від сусідів у ЄС

Фон дер Ляєн: Польща та Болгарія вже отримують газ від сусідів у ЄС 27.04.2022

Польща та Болгарія почали отримувати газ з інших країн ЄС одразу після того, як його перекрив "Газпром". Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн заявила, що таким кроком Росія шкодить сама собі.
В Австрії назвали фейком інформацію про розрахунок за газ рублями

В Австрії назвали фейком інформацію про розрахунок за газ рублями 27.04.2022

Канцлер Австрії Карл Негаммер назвав фейком повідомлення російських ЗМІ щодо згоди Відня платити за постачання російського газу рублями.
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