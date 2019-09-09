Газ, шантаж і неминучість: підготовка до переговорів у Брюсселі

Росія намагається нав'язати Україні вигідне для себе трактування правил Європейського енергетичного співтовариства. "Газпрому" доведеться підписати з Києвом новий контракт на транспортування газу українською газотранспортною системою (ГТС). Так у Києві відреагували на інформацію, яку незадовго до тристоронніх консультацій щодо підписання нового контракту між Росією та Україною щодо транзиту російського газу територією України, що заплановані на 19 вересня, поширили російські ЗМІ.

Тестування реакції перед переговорами

Нагадаємо, 16 вересня російське видання РБК, посилаючись на "джерело, близьке до тристоронніх газових переговорів" повідомило, що Брюссель може запропонувати Москві постачати російський газ до Європи з 2020 року без укладання нового газового контракту з Києвом. Адже існує можливість контрактування "Газпромом" потужностей в українській газотранспортній системі на короткостроковий і середньостроковий періоди. До цього, посилаючись на власні анонімні джерела, про подібне заявляло російська державна інформагенція ТАСС - йшлося про те, що Україна як член Європейського енергетичного співтовариства взяла на себе зобов'язання імплементувати в своє законодавство європейські енергетичні норми і оператор української ГТС навіть за відсутності контракту буде зобов'язаний виставляти на аукціон свої транзитні потужності.

В українському уряді та НАК "Нафтогаз України" відмовилися коментувати будь-що, пов'язане з майбутніми переговорами. Натомість експерти не виключають, що російська сторона намагається тиснути на українську сторону перед переговорами, аби послабити її переговорні позиції. "Справді, українська сторона наполягає на тому, що при підписанні нового контракту мають бути застосовані європейські правила. Однак це не означає, що "Газпром" отримає якісь унікальні можливості з резервування транзитних потужностей української ГТС", - каже експерт з енергетики Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар. За його словами, Росія намагається маніпулювати цим у своїх інтересах. "Це російське трактування європейського законодавства і спроба медійно-психологічного тиску на Україну", - вважає Гончар.

Про це говорить і керівниця аналітичного центру DiXi Group Олена Павленко. "Це спроба протестувати реакцію українців та європейців на вигідну Росії схему, виявити для переговорів їхні слабкі сторони. Якщо це не піде, то витягнуть ще якусь ідею", - впевнена експертка.

Правила для всіх

Про те, що "Газпром" намагатиметься шантажувати Україну виконанням європейських директив ще рік тому припускав голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Кобалєв. Тоді він зауважував, що після появи в Україні незалежного оператора української ГТС російський газовий монополіст спробує відмовитись від підписання довгострокового контракту і спробувати замовляти послугу з транспортування на загальних умовах, як це роблять інші "шипери" (замовники послуги транспортування газу).

Справді, Україна зобов'язалась перед Європейським енергетичним товариством створити незалежного оператора своєї ГТС, який займатиметься експлуатацією газотранспортної системи за європейськими правилами. Днями міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель анонсував проведення анбандлінгу, тобто відділення газотранспортної системи України від "Нафтогазу" і створення незалежного оператора ГТС.

Українську модель анбандлінгу вже презентували в Брюсселі. Очікується, що на переговори 19 вересня поїде керівник новоствореної корпоративної компанії, яка здійснюватиме управління відокремленою газотранспортною системою. "Але це означатиме, що "Газпром" оплачуватиме той же тариф, який оплачують всі інші на загальних умовах. Він може забронювати обсяг транзиту газу, наприклад, на 2020 рік, або на півроку, або на місяць, скориставшись таким механізмом", - пояснював керівник "Нафтогазу" ще у листопаді 2018 року.

Контракт має бути

Однак і тут не все так просто. За словами Олени Павленко, така схема бронювання потужностей української ГТС на загальних умовах все одно передбачає укладення контракту. "Повністю без контракту не вийде. Він повинен бути за будь-яких умов. І навіть два: на бронювання потужностей та технологічний, де узгоджують всі деталі щодо тиску та технічні нюанси", - пояснила DW керівниця аналітичного центру DiXi Group.

Андрій Коболєв: Російський газовий монополіст спробує відмовитись від підписання довгострокового контракту

Окрім цього, беручи участь в аукціонах за європейськими правилами, "Газпром" має дотримуватися правил прозорості на ринку та показувати Україні всю інформацію про транзит та торгівлю газом зі своїми європейськими партнерами. "Для того, щоб добудувати "Північний потік-2" "Газпрому" щонайменше на рік потрібно забронювати потужності української ГТС. А це означає, що Україна має знати всі показники: скільки входить російського газу на її східному кордоні, скільки виходить на західному. "Газпром" закриває будь-яку інформацію, як він торгує з іншими європейськими країнами", - наголошує Павленко. За її словами, окрім цього на аукціоні, відповідно до європейських правил, потужності української ГТС можуть забронювати будь-які компанії. Як відомо, пропускна здатність ГТС України на вході становить 288 мільярдів кубометрів, на виході - 178,5 мільярда кубометрів газу, в тому числі в країни Європи - 142,5 мільярда кубометрів, Молдову - 3,5 мільярда кубометрів.

Користуватись моментом

Експерти відзначають, що саме через ймовірну конкуренцію та необхідність відкривати свої дані російському газовому монополісту не так вигідно брати участь у таких аукціонах, як підписати довгостроковий газовий контракт з Україною, але на своїх транзитних умовах.

Міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель в коментарі DW нещодавно заявляв, що Росія, ймовірніше, відстоюватиме нині чинний контракт. "Маємо надію, що прогрес буде. Ми розуміємо, що вони ("Газпром" - Ред.) хочуть продовжити контракт на тих умовах, які є, але не довгостроково", - сказав Оржель.

На думку експерта з енергетичних ринків компанії Dragon Capital Дениса Сакви, короткостроковий контракт з "Газпромом" на транзит російського газу Україні не вигідний. "У той момент, як "Газпром" закінчить будувати "Північний потік -2", він зможе обходитись без української ГТС. Зараз українські переговорні позиції кращі, і цим треба користуватись, особливо коли "Газпрому" обмежили доступ до газопроводу OPAL", - вважає Саква. Як відомо, 14 вересня, виконуючи рішення суду ЄС загальної юрисдикції, "Газпром" знизив прокачування газу по газопроводу OPAL, що є східним відведенням від "Північного потоку" і проходить від балтійського узбережжя ФРН до Чехії.